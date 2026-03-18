Arqueólogos de la música: el conservatorio de Ourense celebra la Semana da Música Antiga con conciertos y música de época

No hace falta más que adentrarse en sus pasillos durante un cambio de hora para divisar la variedad musical que guarda el conservatorio de Ourense. Los sonidos de instrumentos se cambian por los de puertas por abrir y escaleras por recorrer, y trompetistas, clarinetistas, percusionistas o pianistas intercambian risas mientras apuran para irse a otra clase o a sus casas. Pero en el patio interior irrumpe un dúo musical distinto a cualquier otro: Julia García y Miriam Lorenzo, profesora y alumna, interpretan una breve pieza de época barroca, con un instrumento de origen medieval, pero en un contexto del siglo XXI. Y es que Julia, Miriam y los otros 27 alumnos y 4 profesores que pertenecen a su rama son más que intérpretes: son arqueólogos de la música, que cada vez que hacen sonar su instrumento hacen su viaje en el tiempo, y que esta semana viven sus días de referencia.

Nico, cursa 1º de Grado Profesional en viola de gamba y flauta de pico / Iñaki Osorio

El departamento de instrumentos antiguos del CMUS de Ourense vive este sábado el día europeo de la Música Antigua (que coincide con el día de nacimiento de Bach), y para celebrar su fecha más señalada han organizado la Semana da Música Antiga, con una serie de conciertos y momentos musicales que bañan de música de época los rincones del centro formativo. Todo para poner en su lugar al centro ourensano como referencia gallega en cuanto a departamentos de música antigua, pues este es el único de toda Galicia en el que se puede aprender a tocar el órgano, y junto al pontevedrés, los dos de la comunidad que cuentan entre sus especialidades con la viola de gamba. El departamento fue ya pionero desde su creación en 1995 con la oferta del clave, el instrumento precursor del piano con el que compusieron Bach o Mozart. 20 años más tarde se introducieron también las especialidades de viola de gamba (el instrumento barroco nacido en común con la guitarra y que dominaba los ensembles de cuerda frotada hasta la aparición del violonchelo) y flauta de pico (una familia de variedades dependiendo de su tamaño similar en aspecto a la que se usa en los colegios, pero que tiene origen medieval). El traspaso de competencias del órgano desde la familia de instrumentos de tecla completó la rama que hoy cursan 28 alumnos desde primero de Grado Elemental (el equivalente a la educación primaria) hasta el último curso de Grado Profesional.

Un ensemble propio para darle salida al repertorio

A esa oferta individual de instrumentistas se le suma desde hace cuatro años el ensemble de música antigua del conservatorio, que nació prácticamente por una cuestión de necesidad: «Así como los instrumentos de cuerda tienen asignatura de orquesta y los de viento clases de banda, los instrumentos antiguos, que tienen un 80% de repertorio orquestal, no teníamos materia y debían hacer coro», explica Alicia Alcayna, profesora de clave y jefa del departamento. Para solucionarlo, se comenzó con la idea de montar un pequeño al margen de la materia con los músicos más pequeños, y con el paso del tiempo se comenzaron a invitar a los alumnos de todos los instrumentos y cursos. A día de hoy son 16 los músicos que tocan en el ensemble, desde novatas con 9 años hasta profesores, que ayer dieron un concierto pionero: interpretaron fragmentos de la conocida ópera inglesa «Venus & Adonis» por primera vez en la historia en Galicia.

Miriam Lorenzo, cursa 2º de Grado Profesional en viola de gamba / Iñaki Osorio

Además de los más pequeños, forman parte del ensemble los alumnos del grado profesional, para los que tocar en este grupo supone las clases de Conjunto y Música de Cámara. Entre estos «rebeldes» de su tiempo se encuentra Nico, que actualmente está en el primer curso tanto de viola de gamba como de flauta de pico, que lleva cinco y cuatro años, respectivamente tocando: «Me gusta que el repertorio no es todo igual, y al tocar dos instrumentos, se ve la música de otra forma», cuenta sobre por qué se decidió por la música antigua. Comparte instrumento y amistad con Miriam Lorenzo, que cursa el segundo de profesional en el instrumento de cuerda. Comenta que la viola le gustó mucho «dende o primeiro momento», y anima a interesarse por la música antigua también por su variedad. «É un tipo de música un pouco distinta ao que podemos escoitar todos os días, e merece moito a pena», explica.