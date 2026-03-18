Amenaza con «quemar el pueblo y el cuartel» y acepta seis meses de cárcel

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense resolvió este martes con conformidad un procedimiento por amenazas y atentado a agente de la autoridad ocurrido en Xinzo de Limia, después de que el acusado reconociese los hechos y aceptase una rebaja de la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía.

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2024, en torno a las 17.05 horas, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Xinzo. Según el escrito de acusación, el procesado «guiado por el ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial» se dirigió a varios agentes con expresiones graves, llegando a decir «voy a quemar el pueblo y el cuartel» y «os voy a pinchar, os voy a clavar un pincho, os voy a matar», en un intento de amedrentar a los efectivos policiales.

La situación se tornó aún más tensa cuando el acusado «actuando con desprecio por la integridad física de los agentes», intentó agredir a uno de los guardias civiles introduciendo una vara de hierro, de aproximadamente medio centímetro de grosor y terminada en punta, a través de los huecos de la valla de cierre del acuartelamiento. Mientras realizaba este gesto, reiteró sus amenazas, «te pincho, te voy a matar», dijo sin llegar a alcanzar al agente.

Según los hechos, que él mismo aceptó ayer en la vista oral y que recoge la Fiscalía, el hombre no depuso su actitud y continuó profiriendo advertencias directas contra el mismo guardia civil, al que llegó a decir «quince minutos te quedan a ti cuando yo salga del juzgado», insistiendo en esa expresión hasta tres veces.

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Inicialmente, el Ministerio Fiscal calificaba los hechos como constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad y solicitaba una pena de un año y nueve meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. No obstante, en la vista celebrada ayer las partes llegaron a un acuerdo por el que la condena quedó fijada en seis meses de prisión por un delito de tentativa de atentado.