Radiólogos, médicos de UCI y cirujanos vasculares se unen al ‘no’ a las peonadas

Radiólogos, oftalmólogos, cirujanos vasculares y médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) han comunicado este lunes a la Consellería de Sanidade su negativa a continuar haciendo peonadas, una decisión con la que se suman a sus compañeros de los servicios de anestesia, cirugía general, cirugía pediátrica, neurocirugía y ginecología. Estos últimos ya comunicaron el viernes que no seguirían haciendo horas extras mientras existan huelgas convocadas en Galicia por el sindicato O’Mega, que respalda las movilizaciones para reclamar al Ministerio de Sanidad un estatuto propio.

Con la decisión de estos especialistas, la negativa a realizar peonadas, es decir, consultas o cirugías que se llevan a cabo fuera de la jornada de trabajo ordinaria, alcanza ya a todas las especialidades de todas las áreas sanitaria de Galicia.

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Ante esta situación, el sindicato lamenta en un comunicado la «pasividad» del gobierno gallego, «que se niega a negociar con los representantes sindicales de los médicos medidas que permitan desconvocar unas huelgas que en Galicia afectan ya a todos los niveles asistenciales».