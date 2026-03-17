A prisión durante cuatro meses por agredir sexualmente a su vecina

Un hombre que padece esquizofrenia paranoide aceptó en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual.

Los hechos reconocidos por el acusado— y que recoge el escrito fiscal— se remontan al 21 de abril de 2022, cuando el hombre abordó a su vecina poco después de que ambos se bajasen del mismo autobús. Se puso a su lado y le dijo «dame un beso», ante la negativa de ella «le puso una mano en la boca para que no gritase» y, «con ánimo lascivo, le realizó diversos tocamientos» hasta que la mujer consiguió zafarse y pedir ayuda, dándose él a la fuga.

El escrito expone que el condenado sufre de una esquizofrenia paranoide «cuya evolución crónica precisa de tratamiento continuado, persistente e irreversible». Una dolencia que «afecta a su capacidad intelectual volitiva en periodos de descompensación». Con todo, «no se puede acreditar que le afectase plenamente en la fecha del hecho».

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Así pues, Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de seis meses de prisión y una medida de libertad vigilada durante el plazo de cinco años. Finalmente, el Ministerio Público y la defensa llegaron a un acuerdo por el que el acusado aceptó cuatro meses de cárcel— que no cumplirá si no delinque durante dos años— y cuatro años de libertad vigilada tras la ejecución de la pena de prisión. Todo ello con un atenuante muy cualificado por enfermedad psíquica. n