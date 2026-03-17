La oposición pide explicaciones y medidas a la Xunta tras el caso de presunto fraude de un hospital privado en Ourense

El BNG y el PSdeG exigen explicaciones y medidas a la Xunta tras la denuncia de la Fiscalía contra un grupo sanitario privado por el presunto fraude con sobrecostes para el erario público de intervenciones quirúrgicas maxilofaciales de pacientes derivados desde el Sergas al Carmen, el hospital de Ourense donde presuntamente se facturaron a la administración asistencias con sedación cuando solo se aplicaba anestesia local.

El grupo Recoletas, propietario en Ourense del hospital El Carmen así como también de Cosaga, no hará declaraciones mientras esté en curso el proceso judicial por presuntos delitos de falsedad y estafa, los indicios que ve la Fiscalía tras una investigación previa apoyada por la UDEF de la Policía. La Consellería de Sanidade analizará «en profundidade» la denuncia de la Fiscalía cuando tenga conocimiento, y garantiza colaboración con la justicia. La oposición exige aclaraciones tras destaparse el caso, que adelantó eldiario.es.

El BNG reclama a la Xunta explicaciones sobre la supuesta facturación fraudulenta al Sergas por parte de la clínica privada. El partido quiere que el gobierno gallego «aclare o que está acontecendo na sanidade privada en Ourense». La parlamentaria Noa Presas considera que «estamos diante dun dobre escándalo; primeiro por, presuntamente, facturar a anestesia local como anestesia xeral para cobrar máis da Xunta, e segundo porque denota unha enorme falta de control e vixilancia por parte do Goberno galego». Presas pide una auditoría exhaustiva del área sanitaria y un informe del Consello de Contas, que ya advirtió debilidades en un dictamen de 2024.

El PSdeG también ve «falta de control» de la Xunta en las derivaciones de pacientes a la sanidad privada. La parlamentaria Carmen Dacosta exige la apertura de un expediente informativo sobre el conjunto de derivaciones de pacientes a centros privados del área sanitaria ourensana, una auditoría independiente y medidas sancionadoras, en función de las conclusiones que se alcancen.