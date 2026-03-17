Once meses de cárcel por saltarse el alejamiento de sus progenitores

Un vecino de la comarca de O Ribeiro admitió ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense haber quebrantado la prohibición de aproximarse a sus progenitores. Motivo por el que aceptó una pena de 11 meses de prisión tras alcanzar un acuerdo el Ministerio Fiscal—que interesaba 13 meses de cárcel— y la defensa, durante la audiencia preliminar.

Los hechos se remontan al 17 de febrero de 2023, cuando el procesado fue localizado en el establecimiento Tubular, situado en la localidad de Ribadavia. El condenado se encontraba a tan solo 90 metros del domicilio de sus padres, a pesar de que un auto judicial dictado el 18 de febrero de 2022 por el juzgado de la misma villa le prohibía expresamente acercarse a menos de 500 metros de ellos o de su vivienda. A mayores, dicha resolución también le impedía residir en la localidad de Ribadavia, medidas que el acusado admitió conocer y reconoció haber vulnerado.

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La severidad de la pena, que incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como el pago de las costas procesales, viene motivada por la circunstancia agravante de reincidencia, porque, según se expuso en la sala, cuenta con al menos cuatro condenas firmes anteriores por delitos de quebrantamientos de condena. n