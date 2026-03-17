Circulación
Las obras en la travesía de Xinzo provocan cortes de hasta cuatro meses
Transportes cortará el carril sentido Madrid de la N-525 durante 16 semanas
d. a.
Las obras de mejora de la travesía de Xinzo de Limia en la N-525, entre los kilómetros 197 y 200, arrancan este lunes 16 de marzo con nuevas restricciones de tráfico que se prolongarán hasta cuatro meses en algunos tramos. La actuación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con una inversión de 4,16 millones de euros.
La principal afección se concentra entre la glorieta de acceso a la A-52 y la situada en el punto kilométrico 198,6, donde quedará cortado el carril izquierdo en sentido Madrid durante 16 semanas. El tráfico será desviado por la Travesía da Moreira y la OU-531, que funcionará en un solo sentido, mientras la N-525 mantendrá operativo el carril hacia Ourense.
Además, desde este lunes habrá cortes alternativos regulados por semáforos entre la glorieta de acceso a la autovía y el inicio de la obra, con desvíos puntuales por la OU-531, una situación prevista durante cuatro semanas.
A partir del 13 de abril, si la meteorología lo permite, entrarán en servicio nuevos desvíos entre los kilómetros 197 y 198,6, con restricciones adicionales durante entre dos y cuatro semanas. Para recorridos de medio y largo alcance se recomienda utilizar la A-52 entre los enlaces de los kilómetros 188 y 193.
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