Cooperación
Nueve concellos buscan captar población en el rural con la geolocalización de viviendas vacías
El proyecto creaerá un inventario digital de casas en el mercado y ofrecerá asesoramiento presencial, con perspectiva de género: se creará una bolsa de alquiler social que dará prioridad a las mujeres
J. F.
«Non só estamos dixitalizando mapas, estamos poñendo a tecnoloxía ao servizo das persoas para que calquera propietario ou moza que queira vivir aquí saiba onde localizar a información», valora la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres (PP), regidora de uno de los nueve municipios del rural de Ourense que integran un proyecto, Re-Habita Rural Lab, cuyo fin es movilizar viviendas vacías en el rural para captar población y revitalizar localidades afectadas por la pérdida de habitantes. «Este é un exemplo inmellorable de coordinación intermunicipal. Logramos que nove concellos falen un mesmo idioma tecnolóxico para dar solucións reais ao reto demográfico», dice el alcalde de Taboadela, Álvaro Vila (PSdeG).
Los regidores se reunieron este lunes en Boborás para presentar una iniciativa de ‘aldeas inteligentes’ que constituye, según los organizadores, un ecosistema tecnológico pionero en España. El proyecto está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
La idea, en torno a la que se han integrado los municipios de Taboadela, Boborás, San Xoán de Río, Porqueira, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, Oímbra, Esgos y Coles, usa la geolocalización para crear un inventario real de viviendas vacías, y ofrece a los interesados asesoramiento presencial técnico y jurídico.
Además, el proyecto destaca por su perspectiva de género. El objetivo final de la geolocalización y el mapeo de viviendas es crear una bolsa de alquiler social destinada prioritariamente a las mujeres. El propósito es facilitar la autonomía y el arraigo femenino en el rural, desde la premisa de que la mujer es clave para fijar población y dinamizar la economía local.
El mapeo técnico de las viviendas existentes en estas zonas rurales permitirá identificar las propiedades que pueden ser susceptibles de compra o alquiler, cruzando los datos con una plataforma inmobiliaria y un servicio de asesoramiento jurídico y técnico que comenzará a prestarse en abril, de forma presencial.
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