Multado un matrimonio por permitir la ausencia reiterada de su hija al colegio

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a un matrimonio como autores de un delito de abandono de familia, en su modalidad de absentismo escolar, por consentir que su hija, menor de edad, faltase al colegio «reiteradamente» e «injustificadamente» durante un lustro, con múltiples ausencias en los cursos académicos comprendidos entre 2018 y 2023.

El relato de los hechos detalla un calendario de faltas constante. Solo en el curso 2018-2019, la menor faltó a clase en numerosos periodos que se extendieron desde el inicio del curso en septiembre hasta el mes de junio. Esta situación de desatención educativa se mantuvo en términos similares durante los cuatro años siguientes, desde primero de Primaria hasta quinto.

Todo ello ocurrió a pesar de que tanto el personal docente del centro como los Servicios Sociales del concello habían advertido formalmente a los padres de su obligación legal de escolarizar a la menor y de asegurar su asistencia regular a las aulas.

Los padres reconocieron los hechos y aceptaron una multa cada uno de 720 euros, calculada a razón de una cuota diaria de 4 euros durante seis meses, frente a una petición inicial de 4 meses de cárcel.

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El tribunal autorizó el pago de las multas en cuotas de 60 euros mensuales, lo que les permitirá liquidar la sanción en un periodo de 24 meses. En caso de impago, se enfrentarían a una responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad. n