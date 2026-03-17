A juicio por una maniobra que acabó en atropello mortal

El juzgado de lo Penal número 1 de Ourense albergará el próximo mes de octubre la vista contra un hombre acusado de un homicidio por imprudencia menos grave, por realizar una maniobra con su furgoneta con un resultado fatal: el atropello de una mujer que no se recuperó de las heridas.

Según el escrito fiscal, los hechos sucedieron el 21 de abril del 2023 en el concello de Toén, alrededor de las 10.00 horas de la mañana. En ese momento, el acusado conducía a una furgoneta de trabajo que dejó estacionada en el arcén del margen izquierdo de la vía, a la altura del kilómetro 9,4 de la carretera OU-519, en el término municipal del citado concello, con la intención de dejar unos medicamentos en la farmacia.

Diez minutos más tarde, sobre las 10.10 horas, procedía a retirarse. Para irse realizó una maniobra marcha atrás con la que buscaba un cambio de sentido en dirección Ourense. Una maniobra que según el escrito de acusación no realizó lentamente y tampoco» sin haberse cercionado de que no constituía un peligro para otros usuarios de la vía».

El atropello se produjo durante esta maniobra, cuando una mujer cruzaba por el arcén detrás de la furgoneta «a pesar de existir acera y un paso de peatones próximo». A consecuencia del impacto sufrió un politraumatismo severo que provocó su fallecimiento, según recoge el escrito del Ministerio Público, amparándose en el informe del médico forense.

Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave y solicita la pena de nueve meses de multa a razón de ocho euros diarios para el acusado. También pide la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante un periodo de tiempo de nueve meses.

Noticias relacionadas

A mayores, interesa responsabilidad civil. El acusado deberá indemnizar a los dos hijos de la fallecida con 30.232,50 euros— a cada uno de ellos— y al único hermano de la mujer con 22.793,40 euros. De dichas cantidades responderá con carácter directo y solidario la compañía de seguros de la furgoneta, así como la empresa para la que se encontraba trabajando el denunciado. n