Un incendio forestal avanza por el Parque Natural de O Xurés, en Muíños
Se inició poco antes de las 8 de este martes en la parroquia de Requiás
Un incendio forestal avanza por el Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés. El fuego se inició, según detalla la Consellería do Medio Rural, a las 07:23 horas en la parroquia de Requiás, en el Concello de Muíños. Las primeras estimaciones apuntan a que la superficie afectada es de 4 hectáreas.
El operativo de extinción participan un técnico, cinco agentes, cuatro brigadas y tres motobombas.
Se trata del segundo incendio forestal del año en Galicia. En la última semana de febrero se registró un fuego en Navia de Suarna, en la montaña de Lugo, que acabó afectando a una superficie de 15 hectáreas, la mayoría arbolada.
La Consellería recuerda que el número de teléfono 085 está a disposición de la ciudadanía para alertar de incendios.
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