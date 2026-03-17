Un final de invierno en Ourense con incendios forestales y un viaje térmico de 21 grados de diferencia en ocho horas

En la antesala del equinoccio de primavera, el fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación —será el viernes 20 de marzo, a las 15:46 horas—, las jornadas anticiclónicas del comienzo de esta semana deparan grandes contrastes entre el frío y el calor. Es posible trasladarse de una época del año a otra en cuestión de horas. A las 7 de la mañana, en la ciudad de Ourense había 3,72 grados, la mínima del día. El termómetro fue escalando progresivamente hasta alcanzar un registro de 25,37 a las 15:30. Más de 21 grados de diferencia en poco más de ocho horas.

«As oscilacións térmicas son habituais tanto na primavera coma no outono. É normal nos meses de marzo e tamén en setembro-outubro, ao combinarse un aumento das horas de luz e de radiación solar e que aínda hai bastantes de noite, de xeito que dá tempo a que as temperaturas baixen», explican desde Meteogalicia.

La temperatura cálida de este martes animó las reuniones en terrazas. | IÑAKI OSORIO

En este contexto no es infrecuente que se registren, en plena recta final del invierno, incendios forestales en días secos. Este lunes, se detectaron alertas de fuego en Barral y Chandoiro, en los municipios de Vilamarín y O Bolo. El frente más importante de lo que ha transcurrido de 2026 en Galicia avanzó este martes en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, una reserva de la biosfera. El incendio se detectó a las 7:23 de la mañana y se dio por extinguido a las 15:26, tras afectar a una superficie de 22,8 hectáreas de monte raso, en terrenos del enclave natural protegido, en el concello de Muíños.

En el operativo de extinción participaron un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas, según la Consellería de Medio Rural. No se desplegaron medios aéreos en la zona. Según el plan de prevención y extinción vigente, el Pladiga de 2025, durante la época de riesgo bajo y medio hay operativos en Ourense cuatro medios aéreos de la Xunta —nueve en la época de peligro alto—, y uno de la administración central, una cuarta parte que durante el verano.

Estado del incendio forestal del Xurés, en Muíños, a primera hora de este martes. / CEDIDA

El índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI), una herramienta de Medio Rural que ofrece una aproximación a la intensidad de fuego que puede causar un incendio, era ayer bajo en Muíños y en buena parte de Ourense, salvo en sectores de la parte central y oriental de la provincia, donde la situación ascendía a riesgo moderado. Este miércoles, la probabilidad será baja en zonas más amplias. Desde este miércoles, y sobre todo el fin de semana, se espera la influencia de la borrasca Therese, con la que puede volver la lluvia a Ourense.