Violencia doméstica
Se enfrenta a diez meses de cárcel por amenazar a su pareja
Durante una discusión el acusado le dijo que iba a «quemar» a su padre, su casa y a ella misma
Después de no haber llegado a un acuerdo de conformidad ayer en la audiencia previa, el próximo 27 de octubre el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense juzgará a un hombre que se enfrenta a 10 meses de cárcel por haber amenazado de muerte a su pareja, con la que convivía en el momento de los hechos.
Según recoge el escrito de acusación, la pareja residía en un domicilio común en el concello ourensano de Boborás. Allí, el 27 de septiembre de 2024, mantuvieron una discusión durante la cuál— según la versión del Ministerio Público— él, «con la intención de atemorizarla» la amenazó: «voy a quemar a tu puto padre, la puta casa y a tí», le dijo, presuntamente.
Para Fiscalía se trata de un delito de amenazas por el que pide para el supuesto autor 10 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un plazo de dos años y dos meses.
A mayores solicita que el acusado no pueda aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros durante dos años y tampoco comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo tiempo. No pide responsabilidad civil, pero sí el abono de las costas procesales.
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