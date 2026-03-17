La Deputación presenta una modifación de crédito de 27 millones

La Deputación de Ourense llevará a la comisión informativa especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos del próximo miércoles una modificación de crédito de 27,85 millones de euros para reforzar áreas como infraestructuras viarias, medio ambiente, acción social, cultura, deporte y turismo, además de financiar convenios con otras administraciones y nuevos programas sectoriales.

Se trata del primer expediente de este tipo de 2026. Según avanza el gobierno provincial, habrá una segunda modificación que se someterá al pleno de abril y que estará centrada exclusivamente en la cooperación con concellos y entidades.

El documento se divide en dos apartados: suplementos de crédito por 19,13 millones de euros y créditos extraordinarios por 8,71 millones, ambos con cargo al remanente de tesorería del ejercicio pasado. La institución provincial señala que esta inyección permitirá reforzar la actividad ordinaria de áreas y servicios que habían ajustado sus necesidades en el presupuesto de este año para facilitar la financiación del Plan CooperOU, dotado con 19 millones.

Entre las partidas más destacadas figuran más de 5 millones para la mejora de la red viaria provincial, lo que elevará la inversión total en carreteras hasta 9,5 millones al sumarse a los 4,5 ya previstos en el presupuesto. Medio Ambiente recibirá 7,5 millones para recogida de residuos, mejoras en instalaciones y reposición de flota.

La modificación también reserva 1,3 millones para programas sociales en colaboración con concellos, 1,6 millones para actividades culturales y deportivas, y más de 2,2 millones para emergencias, incluyendo fondos para el Consorcio provincial contra Incendios e de Salvamento, los GES y Protección Civil. Inorde contará con 450.000 euros para dinamización turística y cofinanciación de proyectos con fondos europeos.

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El expediente incorpora además 2,4 millones para el convenio con la Xunta de Galicia para rematar el Parque Acuático de Monterrei; 440.000 euros para la mejora de plazas de abastos; 350.000 euros en nuevas ayudas para agricultores y gandeiros; 1,2 millones para rehabilitación de vivienda; y aportaciones para los PAI Ourense Sur y Valdeorras, la UNED, la Universidade de Vigo, EmprendOU, Meisa y el Museo Galego do Entroido.