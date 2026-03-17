Condenado a pagar 630 euros por no realizar trabajos a la comunidad

El juzgado de lo Penal número 1 de Ourense celebró ayer una audiencia previa por un delito de quebrantamiento de condena contra un hombre que no realizó los trabajos a la comunidad impuestos en una condena previa.

El acusado reconoció los hechos y aceptó hacer frente a una multa de siete meses a razón de tres euros diarios, un total de 630 euros— que podrá pagar en plazos de 50 euros mensuales— tras un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal, que en su escrito interesaba un año a razón de ocho euros diarios, y su defensa. Si no hace efectivo el pago de la sanción deberá realizar trabajos a la comunidad durante 105 días.