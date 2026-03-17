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Asalto

Un año de prisión por robar en el interior de un vehículo

Lucila González

Ourense

La audiencia previa celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense por un delito de robo con fuerza se resolvió con un acuerdo entre las partes por el que el acusado reconoció los hechos y aceptó una rebaja de seis meses de prisión, conformándose con una condena de un año de cárcel frente a los 18 meses que inicialmente solicitaba Fiscalía.

Según el escrito de acusación, el condenado, entre el 14 y el 15 de diciembre de 2022 procedió a fracturar la ventanilla delantera izquierda de un vehículo estacionado en la ciudad de Ourense, para posteriormente apoderarse de unas gafas de sol y una pistola de impacto con batería y cargador.

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