La A-52 registra 28 incidencias con cortes y limitaciones: más del 50% de la autovía afectada por obras

Es habitual escuchar entre conductores habituales de la A-52 que hacer un viaje por el vial sin encontrar ninguna obra o corte en ella es similar a encontrar una aguja en un pajar. Y con la puesta en marcha del plan urgente de reparación de la autovía, la situación que se vivió ayer hizo honor a cualquier forma de chascarrillo: La Autovía de las Rías Baixas registró, al menos, 28 incidencias de tráfico entre su inicio en O Porriño y su fin en Benavente, en las que la presencia de obras o firmes irregulares obligaron a cortar carriles y limitar la velocidad en múltiples tramos. Y aunque varias de estas incidencias se concentraron en el mismo tramo (es decir, se realizasen dos cortes de carril en ambos sentidos de un mismo punto), la suma de extensión de los tramos afectados deja a relucir la magnitud de las obras que se están a realizar: más de 162 kilómetros de vía, o lo que es lo mismo, el 53% de la longitud total de la autovía, sufrieron cortes o limitaciones.

Multitud de afecciones

En cuanto a cantidad, el tramo que conecta la ciudad de Ourense con O Porriño (y que se prolonga hasta Vigo por medio de la A-55) fue la que se llevó palma pues allí se registraron hasta 13 incidencias distintas. En 10 puntos distintos se realizaron cortes de carril para proceder a reparar o asfaltar ciertos tramos de la autovía, como a la altura de Ponteareas, A Cañiza, Carballeda de Avia o Cenlle, mientras que en dos puntos kilométricos correspondientes a Barbadás y Melón se presenciaron firmes irregulares que obligaron a tomar medidas de prevención. Además, el túnel de Folgoso mantuvo durante buena parte de la mañana uno de sus carriles cortados, mientras que el circulable se mantenía a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

Por otro lado, en la parte sur de la provincia fueron donde se experimentaron las afecciones más extensas. En este sentido, la más reseñable se produjo entre Cualedro y A Mezquita, donde entre los puntos kilométricos 112.2 y 176 se mantuvieron cuatro carriles cortados. Tanto la vía derecha como la central de ambos sentidos se reservaron para las obras desde las 8.02 horas de la mañana de ayer, y según se informa en la página web de la DGT, estos cuatro cortes se mantendrán de esta manera hasta el próximo jueves a las 13.00 horas.

La situación se puso aún más compleja en el final de dicho tramo, a la altura de la parroquia de A Vilavella y a escasos kilómetros de entrar en la provincia de Zamora. Allí, entre los puntos kilométricos 115.1 y 117.2 se decidió cortar por completo la circulación en sentido Ourense desde las 12.38 horas. Como alternativa se instaló un carril reversible en la plataforma contraria, de forma que el tráfico tanto de entrada como de salida a Galicia se realiza con un solo carril por sentido y separado por una línea de conos. A la hora de escribir estas líneas, todavía se mantiene esta medida en la zona, y su implantación implica establecer una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en el vial, que se puede reducir en caso de ser necesario.

Este corte kilométrico, sumado al resto de pequeñas afecciones que se produjeron en la región, hicieron que 81 kilómetros de A-52 en la provincia de Ourense sean afectados por las obras, es decir, el 46% de la extensión que comprende desde Melón hasta A Mezquita. Sin embargo, el impacto en el tráfico fue leve: no se registraron grandes aglomeraciones ni quejas sobre la fluidez de la circulación, ni siquiera en A Mezquita con el carril reversible, según informaba a FARO Rafael Pérez, su alcalde.

Este brote de modificaciones del tráfico con motivo de obras llega días después del anuncio de la Subdelegación del Gobierno, que el pasado miércoles hacía acto de presencia en Verín para anunciar que el Gobierno de España ha movilizado 9 millones de euros adicionales para reforzar las labores de conservación de la red viaria y reparar los tramos más deteriorados. Las actuaciones forman parte del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia, puesto en marcha tras los daños ocasionados por los temporales. Según explicó Santos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible identificó los tramos deteriorados y activó las reparaciones en cuanto las condiciones meteorológicas permitieron iniciar los trabajos.