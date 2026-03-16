Un sexagenario acepta una multa de 1.440 euros por coaccionar y perseguir a una menor de 15 años en Ourense
Ocurrió en 2024 cuando la joven estaba sola en un banco de la avenida de Santiago y el hombre se sentó junto a ella
Un hombre de 67 años ha aceptado una multa de 1.440 euros por intentar coaccionar y perseguir a una menor de 15 años mientras esta se encontraba sentada en un banco en Ourense.
En concreto, letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, acordando el pago aplazado de la multa a razón de 60 euros al mes durante dos años.
Según se recoge en el escrito fiscal, el 4 de noviembre de 2024 sobre las 21.30 horas, aprovechando que la menor se encontraba sola en un banco en la Avenida de Santiago, se acercó a esta apoyando la cabeza sobre la suya.
Allí, comenzó a decirle que «estaría todo el día comiéndole el coño» y que «era muy guapa». Por ello, la menor procedió a caminar asustada, siendo perseguida por el acusado y teniendo que solicitar ayuda de una desconocida que la acompañó finalmente a su domicilio, en donde relató lo ocurrido a sus padres que interpusieron la denuncia.
Así las cosas, Fiscalía ha modificado su petición inicial de condena de un año de prisión por un delito de acoso, a una multa de 4 euros diarios a razón de 12 meses –acordando su pago aplazado– por un delito de coacciones, al no apreciarse reincidencia en los hechos.
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