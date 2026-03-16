Roban figuras metálicas de cristos crucificados en sepulturas de dos cementerios de Celanova

En los cementerios de Santa María de Pontefechas y de San Xoán de Viveiro, dos camposantos ubicados en el municipio ourensano de Celanova, han desaparecido dieciocho cristos metálicos que estaban incrustados en las testeras de piedra de las sepulturas. Seis figuras fueron sustraídas tras ser arrancadas de cruces de piedra de Pontefechas, mientras que en el otro recinto faltan doce. Según confirma el párroco de Pontefechas, Miguel Blanco, los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil. Las figuras de cristos crucificados son de material metálico, como bronce o latón. Una de las hipótesis es que el objetivo de los delincuentes sea fundir los objetos para vender el total de la mercancía obtenida con el proceso.

Sobre alguna de las superficies de piedra de las que el ladrón o ladrones extrajeron los cristos —estaban fijados con tornillos— ha quedado parte de la pieza —en concreto, un brazo y una mano— como evidencia de la sustracción por la fuerza. Sugiere el empleo de alguna herramienta u objeto que permita hacer palanca. En algunos soportes rompieron la piedra. En el cementerio de Pontefechas, el robo de cristos crucificados fue detectado este domingo, y se sospecha que los hechos fueron cometidos entre la noche del sábado y la jornada siguiente. Faltaban figuras de seis cruces de piedra en sepulturas contiguas, ubicadas en el lugar más próximo a la pista de acceso. La desaparición de imágenes de cristos en el camposanto de San Xoán de Viveiro ocurrió días antes.

Una de las cruces de piedra de las que arrancaron un cristo metálico. / CEDIDA

Aviso ciudadano

Ambos recintos se encuentran a una distancia de 4,2 kilómetros y un trayecto en coche de unos 7 minutos. La coincidencia en el tipo de delito cometido, y la proximidad entre los dos lugares, indican la participación del mismo autor o autores en los dos sucesos. En la comarca piden precaución y han avisado a los ciudadanos en las parroquias de la zona para evitar nuevos casos, y ayudar a esclarecer los cometidos.