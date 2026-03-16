La residencia de Trasmiras ofrecerá 79 plazas públicas para los mayores

El municipio limiano de Trasmiras contará con una residencia del mayor dotada con 79 plazas públicas, de las cuales 20 se reservan para la modalidad de centro de día, para ayudar a la conciliación de familias del entorno.

La obra, con un presupuesto de 2,7 millones, está cofinanciada por Xunta de Galicia y Diputación, motivo por el que ayer se desplazó hasta Trasmiras para comprobar la marcha de las obras una representación oficial integrada, entre otras, por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, así como el presidente de la Diputación, Luis Menor.

Este centro residencial forma parte de la veintena de proyectos que está financiando la Xunta al amparo del Plan de investimentos en equipamientos sociales que dependen de los ayuntamientos: residencias, centros de día, viviendas comunitarias y centros sociales. Este plan fue acordado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y tiene como finalidad reforzar la red local de centros para mayores.

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El gobierno gallego destina a este plan un total de 18,5 millones de fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (NextGeneration EU). De este presupuesto, según informa Política Social, doce millones de euros —el 65% del total del plan— se invierte en proyectos en ayuntamientos de la provincia de Ourense, la más envejecida. n