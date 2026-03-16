El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad

El proyecto de hotel-balneario promovido por un empresario que ya compró hace dos años los 14.000 metros de suelo, en el entorno en el siglo XIX acogió el desaparecido balneario de As Caldas, colindante a la antigua estación de autobuses de O Pino, es el único que continúa adelante con los trámites y se postula ya como el primer hotel- balneario de la ciudad, una gran carencia dotacional de Ourense, dado que ha sido declarada hace años Capital Termal de Galicia.

El estudio ourensano Müller Feijoo, han depositado ya en el Concello de Ourense el estudio de detalle de este futuro hotel que, debido a los complejos trámites burocráticos, no ha comenzado cuando esperaban los promotores y el propio lcalde, es decir a finales de 2025. Actualmente están a la espera de informes sectoriales. «Pero si nos pidieran mañana mismo el proyecto podríamos hacerlo, porque está muy adelantado», indican fuentes del estudio de arquitectura que proyecta la obra.

Agüistas ayer, en zonas de surgencia termal del terreno del futuro hotel-Balneario de As Calmas / Iñaki Osorio

Análisis de las aguas

El empresario zamorano del sector eólico Gregorio Álvarez, es el socio capitalista de este proyecto, cuyos terrenos están ubicados en la orilla derecha del Miño, muy cerca del solar que albergó la antigua estación de autobuses de O Pino y ahora la residencia de mayores en obras de Fundación Amancio Ortega.

No hay marcha atrás, por lo que parece, en un proyecto que ya está realizando desde hace meses las captaciones de agua, que se llevan a cabo de forma estacional, para avalar posteriormente los análisis y propiedades necesarios para tramitar su declaración como aguas mineromedicinales.

Unos análisis que han dado altas temperaturas, según los promotoresd el proyecto , y unas cantidades óptimas para poder garantizar el suministro a un proyecto ambicioso en diseño y tamaño.

De hecho, según explicaron en su momento empresario y arquitectos, de este hotel-balneario en el acto de presentación del proyecto en el Concello de Ourense, la idea es poner a disposición de vecinos y visitantes una dotación con categoría cinco estrellas y en modalidad boutique, con 42 habitaciones, espacios colectivos e individuales de tratamientos termales y una amplia zona de restauración.

Según señalaron además en el acto de presentación del anteproyecto, la idea es crear un espacio «experiencial de ocio, disfrute y aprovechamiento saludable del recurso termal, que sea novedoso, confortable, amable e incorporado en la mayor medida posible al entorno natural del río mediante la creación de un jardín» .

Ese diseño, ya muy avanzado según fuentes próximas al estudio de arquitectura ourensano, contará con planta baja con zona colectiva y de termas exteriores; planta primera destinada a tratamientos individuales; plantas segunda a cuarta con 42 habitaciones entre dobles e individuales —muchas de ellas con vistas al río Miño—; y una quinta planta dedicada a cafetería y restauración, que también contará con acceso directo desde el exterior.

En la amplia superficie de terreno adquirida por el empresario que promueve este futuro hotel balneario se incluyen varios puntos de surgencia de aguas termales que lo alimentarán, con propiedades ya conocidas desde siglos atrás y que siguen atrayendo a la zona —ahora intransitable— a decenas de personas que confían en sus propiedades curativas.

Los otros proyectos fallidos

Si sale adelante, como se espera, este hotel balneario de As Caldas —sobre la base de lo que fue ya una gran obra del XIX— se pondrá fin a décadas de infortunio en las que los proyectos de hotel balneario presentados fueron cayendo en el olvido.

El primero fue el de Xardín das Burgas, en ese mismo entorno, cuyos dos proyectos quedaron olvidados tras una captación que afectó al manantial de la fuente de As Burgas y después de que la Xunta, gobernada entonces por el bipartito, declarase Bien de Interés Cultural (BIC) todo el entorno.

Tampoco prosperó la reconversión de la vieja cárcel en hotel balneario; ni el proyecto más ambicioso, del que apenas se habló, que iba a promover la Fundación San Rosendo casi al lado de este futuro hotel balneario de As Caldas. Este proyecto lleva por ahora unos años parado, aunque no olvidado, según la Fundación .

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Finalmente, el cuarto proyecto que generó más titulares fue el de la conversión del edificio de la Diputación en hotel y balneario. Tras dimitir José Manuel Baltar principal impulsor del proyecto, como presidente del Pazo Provincial, este quedó descartado.