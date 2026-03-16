Homenaje
La familia de don Adolfo «suplica que actúe ya la UCO» para esclarecer el asesinato del párroco
Tras la misa al párroco de Vilanova dos Infantes en el undécimo aniversario de su muerte
M. J.A.
«Cuando se cumplen once años de su asesinato, la familia de don Adolfo, rogamos, imploramos y suplicamos que intervenga la UCO —la unidad de élite de la Guardia Civil— para tratar de esclarecer su asesinato. Creo que ya es hora de que tengamos el mismo trato que en otros casos que ellos resuelven cada día en el resto del Estado». Así se expresaba ayer, José Manuel Enríquez, sobrino de don Adolfo, el párroco de Vilanova dos Infantes, tras la misa y acto de homenaje ante la tumba del sacerdote, con motivo del undécimo aniversario de su muerte a manos de desconocidos que, además de la vida, le arrebataron la venerada imagen de la Virgen do Cristal, una figura de gran valor artístico y de enorme adveración, y que el párroco llevaba siempre consigo para protegerla.
La familia, amigos y alcaldes no lo olvidan y ayer se celebró en la Iglesia Parroquial de San Salvador de Vilanova dos Infantes una misa para conmemorar el undécimo aniversario de su fallecimiento.
José Manuel, sobrino del párroco, señalaba que «con todo el respeto a la lucha en defensa de las víctimas de violencia, que apoyamos totalmente, pero no perdemos la esperanza y suplicamos ya la intervención de la UCO porque, igual que se resolvió diez años después el asesinato de una mujer en Badajoz gracias a esa unidad, también se puede esclarecer la muerte de mi tío», afirma.
Además, señala, «alguien tendrá que reclamar también el esclarecimiento de algo vinculado a la muerte violenta de mi tío, de su asesinato, y es el robo de una imagen de enorme valor no solo patrimonial si no religioso, la que él custodiaba» y que «posiblemente le costó la vida», concluye.
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