ACCIDENTE DE TRÁFICO
Excarceladas dos personas tras un choque frontal en la N-120 en Ourense
Ocurrió a primera hora de hoy y los servicios sanitarios tuvieron que atender a tres personas heridas
Ourense
Los Bomberos de Ourense tuvieron que excarcelar a dos personas tras una colisión frontal entre dos turismos en la N-120, a su paso por Ourense.
Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 567 sobre las 8.30 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma.
Así las cosas, al lugar se movilizaron Bomberos de Ourense, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia.
Allí, Bomberos confirmaron la colisión y excarcelaron a dos personas, una de cada vehículo. Asimismo, el personal sanitario ha informado que, en el lugar de los hechos, tuvieron que atender a tres personas.
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