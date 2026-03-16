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ACCIDENTE DE TRÁFICO

Excarceladas dos personas tras un choque frontal en la N-120 en Ourense

Ocurrió a primera hora de hoy y los servicios sanitarios tuvieron que atender a tres personas heridas

Una ambulancia en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Una ambulancia en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. / INAKI OSORIO

R. O.

Ourense

Los Bomberos de Ourense tuvieron que excarcelar a dos personas tras una colisión frontal entre dos turismos en la N-120, a su paso por Ourense.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 567 sobre las 8.30 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Así las cosas, al lugar se movilizaron Bomberos de Ourense, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia.

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Allí, Bomberos confirmaron la colisión y excarcelaron a dos personas, una de cada vehículo. Asimismo, el personal sanitario ha informado que, en el lugar de los hechos, tuvieron que atender a tres personas.

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