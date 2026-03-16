El cómic ourensano del gato Miquits, salta del rural de Ourense a Rusia y Estados Unidos

Miquits, el cómic ourensano, ahora también en ruso / Fdv

Despacito, sin ruido y con mucha originalidad y talento trabaja Antela Editorial, una apuesta con sede en el rural de la provincia, que tienen ya 34 trabajos en el mercado editorial. Ayer mismo informaban de que su cómic, cuyo protagonista es un gato «muy ourensano», que cuenta la aventura de Miquits, acaba de dar un salto felino, pues ha sido traducido al ruso y en breve llegará también a Estados Unidos.

Detrás tanto de Antela Editorial como de este cómic están dos limianos, Xabier Domínguez y Alba de Evan, que señalan que «las dos primera aventuras de Miquits, el cómic protagonizado por un gato intrépido y muy ourensano —creado y editado por ellos mismos— da el salto al mercado internacional con su traducción al ruso de la mano de la editorial Clever, una de las más reconocidas del panorama infantil y juvenil en Rusia», señalan.

Además, este mismo personaje, que ya hace un tiempo que gatea por las librerías, entre otras bellas ediciones de estos creativos llenas de mensaje y compromiso, llegarán también a Estados Unidos, pues «hemos firmado recientemente una próxima traducción al inglés para el mercado de EE UU», afirman Xabier y Alba de Evan.

Este paso sigue la estela de otras obras de la editorial ya traducidas al castellano, portugués y francés, sumando más de una decena de títulos publicados en lenguas distintas del gallego en los últimos años.

Una editorial con sede en Vilar de Barrio

Esta traducción y publicación supone un nuevo avance en la proyección exterior de la literatura gallega y confirma el buen momento que vive el sector. La editorial Antela, con sede en el rural ourensano, en Vilar de Barrio, apuesta desde sus inicios «por el talento local, la lengua gallega y las historias que nacen de nuestra tierra. La publicación en ruso de los dos libros de Miquits es una muestra clara de que la cultura gallega no entiende de límites: es diversa, viva y sin fronteras», indican los dos jóvenes creadores.

Miquits es mucho más que un cómic infantil, señalan, «es un viaje lleno de humor, amistad y misterio, narrado con un estilo ágil y visualmente muy atractivo. Su protagonista, un gato curioso, valiente y lleno de personalidad, ha conquistado a lectores y lectoras gallegas desde su primera aparición. Ahora llega al público ruso manteniendo intacta su esencia».

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Desde Antela Editorial destacan además que «historias como Miquits, creadas desde Ourense con compromiso cultural y cuidado editorial, demuestran que el rural gallego también puede marcar tendencia en el mundo del libro. Vivimos un momento ilusionante para la literatura gallega, con nuevas voces, editoriales comprometidas y una creciente proyección internacional». Una doble y bella pirueta creativa la de ambos. n