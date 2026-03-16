Incendio
Un bombero herido en la extinción de un fuego en una casa de Boborás
El miembro del parque de O Carballiño sufrió un corte en un brazo y está fuera de peligro
redacción
Un bombero del servicio de O Carballiño ha resultado herido por un corte en un brazo durante la extinción de un incendio en una casa en Boborás (Ourense), que estaba vacía. El herido fue evacuado al Punto de Atención Continuada (PAC), aunque, según han informado sus compañeros al 112, «está bien» y esperan su pronta recuperación.
Cerca de las 08.00 horas de ayer domingo, la central de emergencias recibió varias llamadas de vecinos por un incendio en una casa en Fondo de Vila, lugar de la parroquia de Astureses. Dentro de la vivienda no había nadie porque los propietarios se encuentran de viaje, por lo que no hay que lamentar víctimas.
Los Bomberos de O Carballiño indicaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) que las tareas de extinción avanzan a buen ritmo y el fuego está controlado. Con todo, hubo pérdidas materiales en el bajo de la casa; en concreto, un coche que resultó calcinado. Igualmente, la parte alta del inmueble también se llenó de humo.
Ese miembro del equipo resultó lesionado en un brazo por un corte, por lo que fue evacuado al centro de salud. A pesar de la herida, sus compañeros han asegurado que se encuentra en buen estado. En el operativo también participa un equipo del GES de Ribadavia y agentes de la Guardia Civil.
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