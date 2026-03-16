Barbadás tiñe sus calles de rosa para celebrar la Carrera por la Igualdad

Pasado ya el 8-M, instituciones públicas y asociaciones siguen celebrando actos reivindicativos relacionados con el Día da Muller. Barbadás fue uno de ellos, al teñir ayer sus calles durante unas horas de color rosa, el color oficial de las camisetas de los corredores y corredoras, para celebrar la III Carrera por la Igualdad y Contra la Violencia, organizada desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Barbadás.

Dos de las participantes celebran su llegada a la meta. | I. OSORIO

La cita, de doble cariz deportivo y reivindicativo, tuvo una gran acogida, con 400 inscritos, corredores y corredoras de muy diversas edades que partieron a las 11.00 horas desde la Glorieta de la Familia de A Valenzá.

El alcalde del municipio, Xosé Carlos Valcárcel; el teniente alcalde y concejal de Igualdad, Daniel Rey y Silvia Arce —esta última referente del deporte femenino en Barbadás—, se dirigieron a los corredores antes del inicio de la prueba con unas palabras de agradecimiento por secundar con su participación una cita con al que se trata, indican desde el Concello, «de recordar la importancia e seguir avanzando en la igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida», puntualizan.

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La prueba discurrió sin incidencias por un itinerario que recorrió las principales calles de A Valenzá y para la que se contó con un dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil de Barbadás, así como agrupaciones de Protección Civil de otros municipios que reforzaron también la vigilancia.