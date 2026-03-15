Ourense suma más de 119.000 viviendas vacías , 104.000 de ellas en la zona rural

Ourense sigue encabezando el ranking de las provincias de España con más viviendas vacías: algo más de 119.000, según el último censo del Instituto Gallego de Estadística. De ellas, cerca de 15.000 están en la ciudad y el resto —el grueso del abandono— se encuentran en el rural.

Viviendas deshabitadas y pendientes de restauración en el municipio de Boborás. | CEDIDA

Son datos oficiales y, en parte, oficiosos, pues se basan en estudios contrastados a partir de datos de consumo eléctrico variables tras la pandemia. No obstante, cada concello conoce en parte sus propias cifras y el estado de muchas de esas viviendas, que en el 40% de los casos se encuentran en situación de grave deterioro o ruina.

Colectivos como la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias abogaron en su día por la rehabilitación en el rural como uno de los pilares —junto con la mejora del transporte, la fibra óptica y los servicios básicos— para relanzar el rural. Nueve concellos de la provincia han dado ahora un primer paso.

Se trata del proyecto Rhea.Habita Lab, en el que ayuntamientos de distinto signo ideológico se han aliado para realizar un mapeo mediante geolocalización de las viviendas susceptibles de ser rehabilitadas de forma sostenible y para proporcionar información a los interesados sobre todas las ayudas disponibles para ello.

La presentación oficial será este lunes en Boborás, cuyo concello será lo que denominan la «oficina central» de este laboratorio. Los concellos que se unen al proyecto son Taboadela (líder), Boborás (ejecución y oficina central), y los de Oímbra, Porqueira, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, Esgos, San Xoán de Río y Coles.

Explican que «se trata de una iniciativa colaborativa única en España, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Añaden que «tras un intenso año de trabajo administrativo y de diseño, el proyecto entra en su fase operativa con la puesta en marcha de los servicios técnicos que atenderán a la población». El objetivo, indican, es doble: «Por un lado, ofrecer un asesoramiento integral a los vecinos sobre ayudas a la rehabilitación energética y, simultáneamente, crear el primer inventario digital actualizado de viviendas en venta o alquiler en cada uno de esos nueve ayuntamientos».

Entre las claves que adelantan está la actualización del callejero municipal para mapear el territorio y realizar un inventario de las viviendas susceptibles de alquilar con perspectiva de género.

También prevén utilizar tecnología de planificación y gestión del patrimonio para su realización, lo que permitirá además a los ayuntamientos que han creado esta agrupación conjunta gestionar otros servicios.

Otra de las líneas de trabajo del laboratorio será asesorar a la población sobre subvenciones y otras modalidades de aprovechamiento de las viviendas (cohousing, coliving, etc.), con el fin de animar su puesta en funcionamiento. Asimismo, buscarán nuevas fuentes de financiación para que los ayuntamientos puedan rehabilitar su patrimonio.

La tecnología como clave

Explican además que lo que diferenciará este proyecto de otros vinculados al reto demográfico será el uso de tecnología, así como su modelo de gobernanza colaborativa.

Mañana lunes estarán todos los alcaldes y alcaldesas de los nueve concellos, junto con la consultora coordinadora del proyecto y los responsables de la empresa técnica que ejecutará los trabajos de asesoramiento, en el acto de presentación que se celebrará en Boborás, concretamente en el edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas de ese municipio.

Será un proyecto —explican— que aglutinará a todo un ecosistema de agentes del territorio, desde universidades hasta GDR, asociaciones empresariales y empresas.

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«Se trata de fomentar entre la ciudadanía la rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural, la recuperación del patrimonio propio y, en particular, de la arquitectura tradicional y del paisaje rural, garantizando que las intervenciones analicen y respeten sus valores, sistemas constructivos y materiales tradicionales», explican.