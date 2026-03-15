Pintadas
Un menor, investigado por realizar una treintena de grafitis
Ourense
La Guardia Civil de O Carballiño tomó declaración a un menor de edad como presunto autor de un delito continuado en bienes públicos y privados. En concreto, al joven se le acusa de haber realizado una treintena de pintadas en distintas superficies, desde instalaciones hasta mobiliario.
Los agentes lo localizaron en el transcurso de la operación bautizada como Orient-OU, que contó con la colaboración de la policía local de la villa carballiñesa para identificar al grafitero, quien firmaba bajo dos alias «Cypress» y «Kero».
Según la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, la reparación de los distintos desperfectos asciende a más de 15.000 euros. n
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