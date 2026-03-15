Laias, el aula de balneoterapia para los futuros médicos

El balneario de Laias acogió este fin de semana unas jornadas de formación organizadas por la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, financiada por Turismo de Galicia, dirigidas a estudiantes de Medicina de la comunidad. La iniciativa permitió a los alumnos conocer de primera mano la eficacia terapéutica de la balneoterapia en el tratamiento de enfermedades reumáticas, respiratorias y dermatológicas.

Las jornadas estuvieron coordinadas por la doctora Dolores Fernández Marcos, especialista en hidroterapia médica y directora médica de Caldaria, que gestiona los balnearios de Arnoia, Laias y Lobios. Fernández Marcos destacó que los estudiantes pudieron acceder a los últimos estudios internacionales que respaldan los beneficios de la balneoterapia, especialmente en patologías crónicas.

Los futuros médicos conocieron experiencias de Francia, Alemania, países del Este y España, y cómo la medicina termal puede contribuir a mejorar la calidad de vida de pacientes con artrosis, artritis, dolor crónico de columna, enfermedades respiratorias como EPOC o asma, y problemas dermatológicos como psoriasis, eccemas o dermatitis atópica.

«También se busca mostrar cómo un balneario, con los profesionales adecuados, puede apoyar a pacientes con enfermedades crónicas que presentan necesidades secundarias, como ansiedad, depresión o estrés prolongado, así como pacientes oncológicos», señaló la especialista.

Fernández Marcos recordó que, en países como Francia o Italia, la medicina termal forma parte del sistema sanitario y complementa tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y psicoterapéuticos. «A través de estos seminarios queremos ofrecer una visión realista de la hidrología médica a los futuros profesionales y contribuir a mejorar la atención a sus pacientes», añadió en el balneario de Laias.

Precisamente su visión de los balnearios fuera de España coincide con la que pide el presidente provincial, Luis Menor, para los balnearios ourensanos. El presidente del organismo provincial se reunió este fin de semana con el Conselleiro de Sanidade, Antonio Caamaño, para sugerir un impulso saniatrio de la balneoterapia, una medida que ya ha propuesto en otras ocasiones apostando por su integración en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Así pues, durante las jornadas, los alumnos de últimos cursos del Grado en Medicina participaron en sesiones teóricas y prácticas, guiadas por el fisioterapeuta del centro, Kamil Brzcenziski, aprendiendo sobre técnicas aplicadas y los beneficios de las aguas mineromedicinales gallegas. Entre los resultados destacados, la doctora señaló que en el caso de la artrosis, la balneoterapia permite aumentar la movilidad y reducir el dolor, mejorando la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes.

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El programa también incluyó la reflexión sobre el papel de los balnearios como servicios sociosanitarios, reforzando su importancia dentro del sistema de atención a la salud y el bienestar de la población.