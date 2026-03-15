Agresión sexual
Se enfrenta a 7 años de cárcel acusado de violar a una joven tras una noche de fiesta
La Fiscalía solicita, además de la condena, una indemnización de 4.000 euros | Considera que agredió a la mujer en el piso de unos amigos donde ella dormía
La Audiencia Provincial de Ourense sentará este miércoles en el banquillo de los acusados a un joven como presunto autor de un delito de agresión sexual ocurrido en diciembre del 2022.
Según lo recogido en el escrito de acusación, los hechos se remontan a la madrugada de un día del mes de diciembre de 2022, cuando el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontró a la salida de la discoteca Luxus de la ciudad de Ourense con una conocida a la que se ofreció a acompañar hasta la casa de unos amigos comunes, donde ella iba a pernoctar esa noche.
Ambos entraron en el piso y él, según Fiscalía, manifestó que se quedaría durante el tiempo que esperaba un taxi, mientras que ella, por su parte, abrió un sofá situado en el salón de la vivienda y se acostó en él, vestida y tapándose con una manta, situación en la que se quedó dormida.
Al poco tiempo, el acusado «se recostó en el sofá y con ánimo satisfacer sus deseos sexuales comenzó a acariciarle una pierna», despertándose ella para «decirle que parase que no quería nada con él», cesando en su comportamiento y volviendo la mujer a dormirse.
El escrito señala que la agresión se produjo por la mañana. Sobre las 11.00 horas el hombre «se desnudó de cintura para abajo, se colocó a la espalda de la chica y guiado por el mismo ánimo de satisfacer sus deseos sexuales le bajó los pantalones y la ropa interior», logrando agredirla. Ella manifestó «reiteradamente su negativa» dándole incluso codazos, a lo que él «reaccionó agarrándola con fuerza para vencer su resistencia», recoge el escrito fiscal en el que se señala que una vez terminado el acto el acusado se marchó y ella llamó a familiares para que fuesen a recogerla.
A consecuencia de estos hechos sufrió una hematoma con cambio de coloración en el cuello, así como dos erosiones y está a tratamiento psicológico.
Por los relatado, Fiscalía solicitas siete años de prisión, así como la pena de prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo a una distancia inferior a 250 metros durante ocho años; mismo tiempo en el que prohíbe que se comunique con ella. Como responsabilidad civil solicita que indemnice a la perjudicada con 4.000 euros por los daños físicos y psíquicos. n
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