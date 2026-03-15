El edificio del Afiador de San Xoán de Río, será laboratorio de arte y oficios

Una casa cerrada durante más de dos décadas volverá a la vida en la pequeña aldea de Castiñeiro, en San Xoán de Río, gracias a un proyecto cultural y comunitario que busca convertirla en un espacio de creación y restauración de arquitectura tradicional. El edificio, conocido por albergar uno de los murales más destacados dedicados al afiador y que llegó a ser votado como el mejor del mundo —obra del artista Mon Devane—, será recuperado por una asociación cultural que quiere transformarlo en un laboratorio de arte y oficios en el rural.

Juan Carlos y el alcalde de San Xoán de Río, con el reciente galardón del Impact Social Cup. / cedida

La iniciativa parte de la asociación cultural Órbita, con sede en Lugo, que ha alcanzado un acuerdo con los herederos de la vivienda para la donación del inmueble. La casa llevaba unos 25 años cerrada y sus propietarios, tres hermanos residentes en Ourense, no encontraban salida para una propiedad cuya rehabilitación convencional superaba ampliamente los 300.000 euros.

Un momento del rodaje del documental estrenado en Madrid, con Juan, O Afiador. / Cedida

El mural exterior, considerado por muchos uno de los mejores dedicados a la figura tradicional del afiador gallego, fue precisamente el detonante del proyecto. La obra llamó la atención de los miembros de la asociación, que decidieron buscar una fórmula para salvar el inmueble y darle un nuevo uso cultural.

Juan Carlos Pérez, fundador de Aldealista y uno de los impulsores del proceso de revitalización de la aldea, explica que la idea es convertir la casa en una Rural Haus, un espacio donde artistas y artesanos colaboren para recuperar viviendas tradicionales mientras se fomenta la actividad cultural en el medio rural.

«La filosofía es sencilla: restaurar casas y restaurar vidas. Cada techo que se recupera abre la puerta a que alguien pueda vivir o emprender en el rural», resume.

Un laboratorio de arte

El proyecto no se plantea como una rehabilitación convencional. La asociación quiere experimentar con nuevas fórmulas que combinen arte, creatividad y técnicas tradicionales de construcción.

El objetivo es que artistas, muralistas y profesionales de oficios tradicionales —como canteros o carpinteros— participen en la recuperación del inmueble utilizando materiales y técnicas propias de la arquitectura gallega. La propia casa servirá como ejemplo de un modelo replicable en otras aldeas.

En el interior del edificio se prevé crear un espacio creativo abierto, con intervenciones artísticas como murales anamórficos y zonas diáfanas destinadas a talleres, encuentros culturales o residencias temporales de creadores.

La asociación será la encargada de buscar financiación, captar artistas y coordinar a los profesionales que participen en la obra, que recibirán remuneración por su trabajo.

Oficios y conocimiento

Además de la rehabilitación del edificio, el proyecto aspira a convertirse en un lugar de transmisión de conocimiento, indica Juan Carlos. Muchos de los oficios tradicionales vinculados a la piedra, la madera o la pizarra se encuentran en riesgo de desaparecer por falta de relevo generacional.

Por ello, la iniciativa pretende funcionar también como un pequeño vivero formativo donde artesanos con experiencia puedan trabajar junto a nuevas generaciones interesadas en aprender estos oficios.

La recuperación de esta casa se suma al proceso de revitalización que vive Castiñeiro, una pequeña aldea que en los últimos años ha rehabilitado cerca del 80% de sus viviendas.

En total, el núcleo cuenta con una docena de casas, muchas de ellas restauradas gracias a iniciativas impulsadas desde el propio territorio. El proyecto del mural del afiador se plantea como una pieza más dentro de ese proceso.

Se trata de un proyecto de dinamización del rural, pues el dinamismo del mismo se vincula al ecosistema de emprendimiento que está surgiendo alrededor de Aldealista, la plataforma tecnológica fundada por Juan Carlos Pérez en la propia aldea.

La iniciativa ha contribuido a situar el territorio en redes de innovación y emprendimiento vinculadas al rural europeo. De hecho, el municipio de San Xoán de Río —al que pertenece Castiñeiro— forma parte del programa europeo Startup Villages, que reconoce territorios rurales con potencial para atraer talento y nuevos proyectos.

En ese contexto, está previsto que en abril cerca de un centenar de emprendedores participen en un encuentro vinculado a la Impact Social Cup, que incluirá actividades en el municipio y en la estación de esquí de Manzaneda.

Aldealista fue recientemente ganadora nacional de impacto positivo en la Impact Social Cup, cuya final se celebró en el Madrid Arena, premio que Juan Carlos recogio junto con el alcalde de San Xoán de Río.

Además, el 12 de marzo se estrenó en los cines Cinesa Príncipe Pío de Madrid el documental oficial de la competición bajo el lema «Si gana el impacto positivo, ganamos todos». También se presentará la Impact Campus, que se celebrará en San Xoán de Río y en la Estación de Cabeza de Manzaneda con emprendedores de impacto de toda España.

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Juan Carlos Pérez, que es, además de promotor del proyecto Rural Haus en O Castiñeiro, que ha puesto este pueblo y su concello en el mundo, es el hijo de este afilador que ha conseguido llevar a rodar por el mundo un oficio y es además el protagonista de un documental, que vuelve la mirada de un resurgir del rural, por el que ahora lucha desde un pueblo, hace pocos años deshabitado, su propio hijo.