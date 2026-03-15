El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente

La empresa Opain SL, adjudicataria del proyecto de humanización de la avenida de Portugal en O Couto, que paró hace casi una semana los trabajos sin previo aviso alegando que el Concello le adeudaba facturas desde noviembre, ya había presentado meses antes, concretamente en agosto de 2025, una comunicación ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid en la que advirtió que se encontraba en situación de «insolvencia inminente».

Así lo dio a conocer ayer, en una comparecencia de urgencia, el grupo municipal del BNG que, ante la situación creada por la empresa —dejando a vecinos y comerciantes unas obras paralizadas y una calle sin iluminación y llena de baches tras diez meses de trabajos inacabados—, se pregunta si el alcalde de Ourense ya conocía estos hechos «y lo calló todo el tiempo», adjudicándole un proyecto de 5,2 millones a una empresa en situación casi de quiebra.

«Si conocían esta situación que, insisto, se produce el 8 de agosto de 2025 (fecha en la que Opain advirtió al juzgado de su mala situación económica), ¿por qué no tomaron medidas adelantándose a las posibles consecuencias que esto iba a generar y que está generando?», se preguntó ayer el portavoz del BNG, Luis Seara. «¿Por qué engañaron y siguen engañando a los vecinos?».

«Están retirando la maquinaria de la calle"

Además, en una visita ayer a las obras, Luis Seara señaló que la empresa concesionaria, lejos de cumplir el mandato del alcalde de reanudar los trabajos en tres días, «está retirando maquinaria y vallas de la zona».

Llegados a este punto, el grupo municipal del BNG exige a Jácome que «aclare cuáles son las alternativas en las que están trabajando para dar solución a esta situación; esa es ahora mismo una cuestión central. También debe aclarar si efectivamente era conocedor de la situación de la empresa que, como ya explicamos, envía una comunicación al Juzgado Mercantil el 8 de agosto. Lo que exigimos desde el BNG es una solución ya. Que Jácome deje de enmarañar, que se deje de mentir en las redes sociales, que no se parapete detrás de ellas y que dé la cara delante de las vecinas y vecinos».

Luis Seara recordó que la empresa adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal, Opain SL, también fue la encargada de las obras en Rabo de Galo, «que fue un auténtico disparate, lenta y con una ejecución deficiente, lo que provocó las quejas de los vecinos. Pero entonces la empresa tuvo que reclamar en el juzgado los impagos del Ayuntamiento, concretamente 330.000 euros, estando a día de hoy aún pendiente el pago de otros 104.000 euros».

Seara recordó que en aquel momento el propio alcalde había asegurado a los vecinos «que a partir de entonces él iba a bajar a la arena» para comprobar que las firmas adjudicatarias eran solventes y dejaban los proyectos perfectamente ejecutados. Cosa que no ocurrió en Rabo de Galo. Sin embargo, para sorpresa de todos, la misma empresa, Opain, se llevó también la reforma de la avenida de Portugal.

Los rumores crecían

Desde el BNG recordaron que llevan a lo largo de los últimos meses recibiendo rumores que se acrecentaban con la lentitud en el avance de las obras y con la escasa presencia de operarios, lo que llevó a los nacionalistas a «preguntar de forma insistente, tanto en juntas de área como en pleno, por el avance de las obras», siendo la respuesta siempre la misma por parte del concejal delegado, hasta el punto de enviar una nota de prensa el pasado 21 de agosto en la que se afirmaba que avanzaban a buen ritmo y que rematarían a finales del año 2025.

Sin embargo, «a partir de ahí comienza una cadena de información contradictoria, de desinformación y claramente de mentiras y falsedades por parte del gobierno local. Primero, que las obras se iban a reanudar en tres días; ayer mismo los tres días ya pasan a ser una o dos semanas, e imagino que cuando llegue el lunes el alcalde ya hablará de meses», indica el BNG. «Los vecinos están absolutamente indignados por la paralización, pero fundamentalmente por la falta de información y por las mentiras sistemáticas».

Mientras tanto, comerciantes y vecinos no solo de la avenida de Portugal, sino también de A Carballeira, que se consideran afectados, sobre todo en sus negocios, por los daños colaterales del cierre de estas calles desde mayo de 2025 por una obra a la que ahora le restan aún, en el mejor de los casos, meses de ejecución, tienen previsto reunirse este lunes en la terraza de una cafetería de esa calle para saber qué medidas tomar.

Ahora se enfrentan a un nuevo elemento judicial que, según fuentes consultadas, pone un nuevo acento: que la empresa adjudicataria haya informado al juzgado, y no al Concello, de la situación económica por la que atravesaba ya en agosto.

Gonzalo Pérez Jácome: «La obra se reanuda muy pronto; ya le pagamos 246.000 euros»

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, restaba importancia ayer al retraso de una semana en una obra como la reforma de la avenida de Portugal, cuya duración prevista era inicialmente de 48 semanas, «y confiamos que no tarde más de 1 o dos semanas más».

Acusó de alarmismo a la oposición y los medios de comunicación «pues casi todas las obras de España se ejecutan con retrasos». Arremetió contra PP, PSOE y BNG por criticar esos retrasos «cuando ellos los tienen también en las obras de la ciudades que gobiernan».

Según Jácome —que se cuida de no criticar a la empresa en ningún momento—, «no son los retrasos en el pago del Concello los que pararon la obra» y señala que ayer mismo «le pagamos 246.000 euros del mes de diciembre», dijo, pero no se refirió a la situación de supuesta insolvencia de la empresa.

Según el alcalde, «la obra se reanudará muy pronto, y una vez concluida será la envidia de los barrios de otras ciudades, porque es difícil encontrar una obra de barrio con el lujo de diseño y materiales que llevarán las calles Alejandro Pedrosa y avenida de Portugal», señaló . «Solo se equivoca quien hace, y los otros no hacían nada», indicó el alcalde en relación al trabajo realizado por gobiernos locales anteriores.

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Mientras opta por una salida optimista y rápida en sus redes, el portavoz nacionalista desplazado al barrio de O Couto ratificó que la empresa estaba retirando tanto vallas como maquinaria de calle, algo que consideran está muy lejos de esa reanudación que espera el regidor.