Un año sin permiso de conducir por circular bebido y romper señales

En el juzgado de lo Penal número 2 de Ourense un hombre aceptó un año y un día sin permiso de conducir, así como 31 días de trabajo a la comunidad al reconocer que en diciembre de 2023 circulaba bajo los efectos del alcohol por una carretera de A Peroxa, donde se llevó por delante un hito de arista y chocó contra varias señales.

Según la sentencia, el accidente ocurrió en un tramo recto seguido por una curva. El condenado invadió el carril contrario y en el test de alcoholemia cuadruplicaba la tasa máxima, por lo que se le condena por un delito contra la seguridad vial.

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Además de la retirada del carnet tendrá que pagar 458 euros al Ministerio de Transporte por las señales dañadas.