Alcoholemia
Un año sin permiso de conducir por circular bebido y romper señales
Ourense
En el juzgado de lo Penal número 2 de Ourense un hombre aceptó un año y un día sin permiso de conducir, así como 31 días de trabajo a la comunidad al reconocer que en diciembre de 2023 circulaba bajo los efectos del alcohol por una carretera de A Peroxa, donde se llevó por delante un hito de arista y chocó contra varias señales.
Según la sentencia, el accidente ocurrió en un tramo recto seguido por una curva. El condenado invadió el carril contrario y en el test de alcoholemia cuadruplicaba la tasa máxima, por lo que se le condena por un delito contra la seguridad vial.
Además de la retirada del carnet tendrá que pagar 458 euros al Ministerio de Transporte por las señales dañadas.
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