Educación
El proyecto ProMeTeo del CIFP Carballeira, premiado por su lucha contra el mosquito tigre en Galicia
Aunque el mosquito tigre aún no ha llegado a Ourense, el proyecto ProMeTeo alerta de su posible llegada desde Vigo, donde ya está establecido y se reproduce rápidamente debido al cambio climático
Si entre sus principales conocimientos no se encuentra la insectología, cuando le hablen del mosquito tigre probablemente siga pensando en «esa peligrosa especie» que hay por el sureste asiático». En consecuencia, saber que este bicho ya lleva varios años con presencia en Galicia le causará una sorpresa un tanto desagradable. Pero si está leyendo estas líneas desde la ciudad de As Burgas, sepa que los registros de la red de muestreo de A Carballeira indican que, de momento, la presencia de este insecto es nula en la zona. Y es precisamente esta medición la que le ha valido al centro de FP situado en este barrio el premio al mejor proyecto educativo en salud pública según la Consellería de Sanidade.
Se trata del proyecto ProMeTeo, que ayer fue condecorado en Santiago de Compostela. Esta iniciativa, como detalla su profesor coordinador, Víctor Moreira Coello, consiste en un programa de vigilancia y control del mosquito tigre, que se articula en varios pilares. El primero son las actividades y estrategias de prevención, cuyo objetivo es evitar que las huevas de este insecto se multipliquen: «Basicamente é neutralizar os puntos de cría, principalmente en zonas onde se acumula auga, porque a estancada é o principal punto de proliferación», cuenta el docente.
Esto se complementa con las actividades de vigilancia y control del mosquito tigre, que se realizan mediante trampeo. Para ello el centro cuenta con nueve trampas por toda el área ajardinada. De ellas, siete son pasivas de oviposición (es decir, únicamente atraen a la hembra con elementos que le hagan pensar que ese lugar es bueno para poner huevos), mientras que las dos restantes son activas, y succionan al mosquito que se acerca gracias a un atrayente que simula el olor a piel humana combinado con hielo seco, que hace las veces de exhalación, ambas grandes reclamos del mosquito tigre.
Un programa de trampeo, prevención y sensibilización
Cierran la triada de acciones de ProMeTeo la difusión y sensibilización, realizada en jornadas, talleres o informaciones explicativas en redes sociales sobre los avances del proyecto. Y es que el objetivo de este proyecto es múltiple, pues tan importante es detectar si el mosquito tigre se encuentra en la zona como informar a la gente sobre lo que puede causar: «Saber o dato de presenza ou ausencia é moi relevante para a saúde pública, porque no momento en que haxa a presencia hai que tomar medidas de control. E, por outro lado, si hai sensibilización cos talleres e xornadas de difusión para todo para toda a comunidade educativa do CIFP Carballeira», detalla Moreira.
Y es que aunque el último registro de sus redes de muestreo marque que el mosquito tigre no ha llegado a sus inmediaciones, el peligro de que prolifere de un momento para otro es constante. La primera aparición notificada se produjo en agosto de 2023 en Moaña (donde el último año se registraron hasta 218 picaduras), y desde ahí empezó a expandirse «porque é un insecto que se reproduce moi rápido, e cun clima cálido e o cambio climático aumentando as temperaturas» comenzó a propagarse por toda la ría de Vigo, señala el profesor.
Ahora, está ya establecido en todos los concellos del área, así como partes de la ría de Pontevedra como Moaña o Bueu, e incluso el Baixo Miño. El punto con establecimiento confirmado más cercano a Ourense se encuentra ahora mismo en Ponteareas. «Iso significa que xa está criando e hibernando, é dicir, que pasa os invernos en forma de ovos de resistencia», insiste Víctor, por lo que aunque no tienen certeza de cómo y cuándo llegará a la ciudad termal «ao estar tan conectados con Vigo e a zona do Condado, a apenas 40 minutos de aquí, é probable que chegue en coches, camións, trens ou autobuses».
Todo ello supone algo de lo que estar alerta al recordar qué supone tener en nuestra tierra a un mosquito que es, científicamente demostrado, más agresivo y más vírico que la especie común. El 100% de arbovirus que portan (aquellos transmitidos a animales y humanos por artóprodos) derivan en enfermedades como la fiebre amarilla, zika o chikungunya. Eso sí, no conviene olvidar que los mosquitos del género cúlex (el conocido como común, que lleva siglos en Galicia), puede también provocar patologías como la fiebre del Nilo occidental, que «aquí non supón un problema, pero en Andalucía e Extremadura hai brotes ou mortes todos os veráns de xente que se infecta pola picadura dun mosquito doméstico. É dicir, o vector está, o que non hai é o virus», se explaya Moreira.
Toda esta iniciativa ha sido reconocida en el marco de la IV Xornada Galega da Saúde por la Dirección Xeral da Saúde Pública con los premios Faro 2026, que reconocen la excelencia e innovación a nivel educativo. Y eso que el centro no se presentó al concurso, sino que los apuntó la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Ragavib), con la que colaboran intensamente: «De todo lo que comenta Víctor, se obtienen datos reales que se trabajan e interpretan, y colaboramos con instituciones públicas como Ragavib para que haya intercambio de conocimiento. Ellos, interesados en que fluyese la información, presentaron el proyecto en nuesto nombre», cuenta Adelaida Sáa, directora del centro.
Este reconocimiento vuelve a poner en el mapa a la FP como una educación de alto valor. Ariadna Pérez, estudiante del ciclo de Química y participante del proyecto, habla en nombre de todos sus compañeros al decir que «estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido, hemos aprendido mucho». Por su parte, Víctor Moreira destaca que «ás veces pénsase que ou vas á universidade ou vas á formación profesional, pero pódense facer as dúas cousas, ou unha ou a outra, e complementarse. Non son excluíntes, a formación profesional ten vida propia».
