Ayuntamiento
Programas de conciliación familiar en Semana Santa
Redacción
Ourense
La Concejalía de Educación del Concello de Ourense organiza una nueva edición del programa Concilia Semana Santa, que ofertará actividades de ocio para niños y niñas de la ciudad al tiempo que ayuda a la conciliación de las familias.
Se desarrollará en el Aula de la Naturaleza de Oira, en el anexo de la Escuela Municipal de Música y, en los locales de varias asociaciones vecinales de la periferia, durante los días no lectivos: 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. La inscripción se realizará exclusivamente en línea a través de la web o de la aplicación del Ayuntamiento. El plazo abre el 17 de marzo a las 10.00 horas y finalizará el 24 de marzo a las 8.30 horas.
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