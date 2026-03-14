Ponerse en la piel de los atletas que tienen diversidad funcional

Taparse los ojos, subirse a una silla de ruedas o a un elemento de competición adaptado para pruebas deportivas de personas con diversidad funcional y aprender a entender el mérito de estos atletas y la dificultad de competir superando barreras físicas. Ese es el aprendizaje que han tenido 230 alumnos de Primaria de ocho colegios ourensanos que han participado en una iniciativa desarrollada en Expourense y organizada por la Fundación ENKI, «una organización sin ánimo de lucro comprometida con la promoción del acceso y la participación en el deporte de personas con diversidad funcional», explican.

Testando cómo es ser atleta en una silla de ruedas. | FDV

La actividad reunió a más de 230 escolares de Primaria en sus encuentros provinciales. Los niños de ocho centros de la provincia de Ourense tuvieron la oportunidad de practicar deportes adaptados, poniéndose en la piel de atletas profesionales.

El presidente de la Fundación ENKI, Ángel López, y la directora de la entidad pusieron de relieve la buena acogida de la iniciativa por parte de los centros escolares, pero también de todos los colaboradores. Además, Ángel López recordó que estas jornadas sirven para visibilizar lo que se trabaja en las aulas: «Hoy podéis probar el material adaptado que utilizan niños y niñas de vuestra edad con diversidad funcional».

A las actividades propuestas por la Fundación ENKI se sumaron entidades y clubes deportivos locales, que acercaron diferentes modalidades deportivas inclusivas. Participaron el Club Atletismo Sada (CAS), Club Athlos Ourense, Aixiña y CD La Purísima, así como con el apoyo de la Xunta y as empresas Vegalsa-Eroski, Lanzal, Mástil Rotulación y Quincemil.

También participaron en esta experiencia el CPR Miraflores Ourense, CEIP de Baños de Molgas, CEIP Vicente Risco, CEIP Plurilingüe Condesa Fenosa, CEIP Vistahermosa, CPI Virxe dos Remedios, CPI Plurilingüe Antonio Faílde y el Colegio Pablo VI, todos ellos de la provincia de Ourense.

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Según explica la Fundación ENKI, las actividades, diseñadas para fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad funcional en el deporte, consistieron en un total de diez estaciones denominadas «Ponte en mi lugar», pensadas para acercar la realidad del deporte inclusivo de manera vivencial y participativa al alumnado.