Manuel Rodríguez renuncia a la alcaldía de Coles tras 19 años al frente

El regidor municipal de Coles, Manuel Rodríguez, anunció este viernes su renuncia al cargo tras 19 años al frente del gobierno municipal, una decisión que toma al alcanzar la edad de jubilación y dando paso a Susana Rodríguez, la actual teniente de alcalde que se convertirá en la primera mujer al frente del consistorio ourensano..

El regidor explicó que se trata de un nuevo camino en su vida política «muy meditado», adoptado tras reflexionarlo con su familia y con el equipo de gobierno municipal. Según señaló durante su intervención, ha llegado «el momento de concluir mi etapa en la alcaldía de Coles», cerrando así un ciclo político de casi dos décadas al frente del municipio.

Rodríguez aseguró que abandona el cargo «con una mezcla de orgullo, satisfacción y profundo agradecimiento» tras los años dedicados al servicio público. Así, en su despedida quiso reconocer el trabajo y la dedicación de todo el personal municipal y del mismo modo «el compromiso y la lealtad del equipo de gobierno» que lo acompañó durante su mandato.

El ya exalcalde también tuvo palabras de agradecimiento para los vecinos y vecinas del municipio por la confianza depositada durante todos estos años. «Su apoyo ha sido fundamental para poder desarrollar el trabajo realizado en el Concello», señaló.

Durante su intervención, Rodríguez hizo balance de la evolución del municipio en este tiempo y aseguró que «el actual Coles es más próspero, dinámico y solidario que el que encontramos al inicio del mandato». En este sentido, destacó el trabajo realizado por el gobierno local y subrayó que deja un equipo «comprometido y preparado para afrontar los retos del futuro».

La nueva alcaldía

Con todo, tras su renuncia, Rodríguez continuará formando parte de la corporación municipal como concejal, posición desde la que manifestó su intención de seguir colaborando y apoyando la labor del nuevo gobierno municipal que encabezará Susana Rodríguez, actual teniente de alcalde y diputada en el Pazo Provincial desde el pasado mes de febrero.

Susana Rodríguez— que asumirá oficialmente la alcaldía el próximo 21 de marzo— cuenta con la «confianza» del regidor saliente, quien aseguró que la «acompañará» con «la misma lealtad» recibida en su etapa como mandatario local.

En un tono más personal, Rodríguez reflexionó sobre lo que ha supuesto para él ejercer la alcaldía durante tantos años. «Ser alcalde no es un oficio, es una forma de vivir», afirmó, señalando que implica que «el teléfono nunca se apaga» y que «los problemas de los vecinos y vecinas pasan a ser también los tuyos».

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El mandatario aprovechó su despedida también para pedir disculpas por aquellas cuestiones que no pudieron resolverse durante su tiempo como alcalde: «Pido perdón por aquellas puertas que no pude abrir, por aquellos problemas que aún no se solucionaron y por decisiones que, aunque tomadas con la mejor intención, no fueron del agrado de todos y todas», sostuvo en una intervención que concluyó destacando «ha sido un honor inmenso ejercer como alcalde de Coles durante todos estos años». n