La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan

Cuando está a punto de cumplirse una semana del parón de las obras de la avenida de Portugal, al alegar la empresa concesionaria, Opain S.L., impagos de facturas por parte del Concello, y tras el claro pulso que esta firma constructora está haciendo al gobierno local, desoír la orden del alcalde de retomar de nuevo los trabajos, vecinos y comerciantes tanto de O Couto como de A Carballeira —barrio que también se considera afectado por la obra de la avenida de Portugal— mantendrán una reunión este lunes para tratar de buscar soluciones.

Estado en el que quedaron los accesos a casas y comercios tras parar la empresa la obra / Roi Cruz

Los daños, afirman, «son ya gravísimos para el comercio tras casi un año con una calle cortada por obras, y alguien tiene que hacerse cargo de estas pérdidas para vecinos y empresarios», explica Manuel Mosquera, presidente de la asociación de vecinos y de la asociación de comerciantes también de A Carballeira.

«Es que no han tenido en cuenta que este casi año de obras en O Couto también nos está afectando gravemente a los vecinos y comerciantes de A Carballeira que lindamos en varios puntos con las calles cortadas. Por eso tenemos una reunión conjunta a la que llamamos a representantes de ambas zonas, que será el lunes a las 20 horas en el número 109 de la avenida de Portugal, en la terraza del café Brooklyn», explica Mosquera.

A media semana, y sin atender a los requerimientos del Concello, que le daba tres días para reiniciar las obras mientras apuraba la tramitación del pago de facturas por un montante de 400.000 euros —que reconoce adeudar a la empresa—, la firma Opain S.L. hizo mover a uno de sus operarios algunas vallas para facilitar el acceso de vehículos. Pero la avenida de Portugal sigue siendo un campo minado.

En los 1,2 kilómetros de longitud en los que estaba previsto realizar este proyecto integral de remodelación, por 5,2 millones de euros —de los cuales más de 1,2 millones proceden de la Unión Europea y estarían en riesgo, según la oposición, si no se cumplen los plazos—, no hay nada acabado. El tramo que se encuentra totalmente levantado es el que abarca buena parte de la avenida de Portugal, donde ni siquiera están rematadas las aceras y hay pasos provisionales para acceder a portales y comercios.

Desde esta plataforma vecinal y de comerciantes claman para que «si el problema es funcionarial, que se agilicen los pagos; y si es de otra índole, saber en qué situación está la constructora que, por cierto, según la versión de muchos vecinos, ha subcontratado a otras empresas en lugar de asumir directamente el proyecto», indica Mosquera. Opain S.L. nació tras la disolución, con problemas de distinta índole, de otras dos firmas constructoras anteriores.

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En la reunión del próximo lunes participarán también representantes del grupo municipal del PP, «que se han sumado al conocer la propuesta», indica Mosquera, para poder conocer el sentir de vecinos y comerciantes y ver cómo actuar a partir de ahora para agilizar una salida negociada y urgente a una situación de caos, pérdidas en el comercio y problemas de accesibilidad para los vecinos, en especial mayores o con problemas de movilidad en una calle intransitable desde hace 10 meses.