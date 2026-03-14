Concurso público
El Concello saca a licitación servicios para blindar su ciberseguridad
Sale a concurso por 306.000 euros para renovar y proteger sus datos de ciberataques
Redacción
El Concello de Ourense ha sacado a licitación, por algo más de 306.000 euros, la renovación de los contratos de licencias y mantenimiento de tecnologías de seguridad asociados al proyecto Next-GOU de mejora de la seguridad del Concello, con el objetivo de blindar sus documentos y protegerse ante los habituales ciberataques que han sufrido varias administraciones públicas.
Por ello, y ante la finalización de los contratos este mes de junio, el Concello licita los contratos de mantenimiento y actualización de distintos productos software que emplea actualmente, con el fin de disponer de sus últimas versiones. Asimismo, se incluye la gestión de licencias y soporte en relación con su instalación, servidores de licencias (si procede), migración a nuevas versiones, correcto funcionamiento, mantenimiento o garantía de ciertos elementos de hardware, así como el servicio gestionado de monitorización de los mismos.
Este sistema incluirá un primer lote con tecnología de detección y respuesta para los equipos y servidores, con monitorización continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en busca de nuevas alertas. El segundo lote incluido en este concurso incorpora tecnología de captura, monitorización y análisis para la búsqueda de amenazas. Su objetivo es la detección de malware complejo, es decir, software diseñado para infiltrarse y dañar o robar datos de equipos y redes sin el consentimiento del usuario.
También en este caso habrá una monitorización de los datos del Concello las 24 horas, realizada por un equipo de analistas expertos en respuesta a amenazas de este tipo.
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