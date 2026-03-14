El BNG impulsa un pacto por el transporte metropolitano

El BNG de Ourense insta a Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Ourense a poner en marcha el transporte metropolitano en la provincia «antes de que finalice el mandato» y va a presentar una moción en el próximo pleno de la administración provincial para tratar de forzar un pacto a tres y «darle un impulso definitivo a esta demanda vecinal».

En esta línea, nacionalistas han solicitado, además, que el ayuntamiento «estudie» con la empresa concesionaria actual la inclusión de la extensión de líneas propuesta por municipios limítrofes y elabore un nuevo mapa de líneas y frecuencias, «cuantificando económicamente lo que supone».

Noticias relacionadas

Asimismo, el partido ha demandado a Diputación y municipios beneficiados por dicha extensión que «valoren la posibilidad de asumir económicamente la facturación» del nuevo mapa, al tiempo que la Xunta «estudie la afección de la extensión» de las líneas que la administración autonómica tiene concesionadas, para que ayuntamientos «comuniquen sus propuestas de supresión o modificación» y poder, así, «analizar su viabilidad técnica, jurídica y económica». Recuerdan que en 2024 se celebró una comisión técnica con las administraciones y concellos para implantar este transporte metropolitano, y desde entonces no se materializó.