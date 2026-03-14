Tribunales
Acepta cuatro meses de prisión tras no volver al centro de menores
Aprovechó un permiso el 28 de diciembre para no regresar al centro durante la Navidad
El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense condenó a cuatro meses de cárcel a un hombre que no regresó al centro de menores tras un permiso de salida en el año 2024.
La sentencia recoge que el joven, sin antecedentes penales, se encontraba cumpliendo una medida de 16 meses de internamiento en el centro educativo de menores de Monteledo, en la ciudad de Ourense. Dicha medida abarcaba desde el 14 de junio de 2024 hasta el 6 de octubre de 2025 por decisión del Juzgado de Menores de Lugo.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2024 salió con un permiso de salida de día y a las 20.00 horas no volvió a incorporarse al centro, incumpliendo con ello la resolución judicial impuesta .
Es por ello que esta semana se enfrentó a una vista oral como autor de un delito de quebrantamiento. Delito que el joven— que regresó al centro diez días más tarde, el 7 de enero, de forma voluntaria— reconoció para conformarse con la pena que solicita el Ministerio Fiscal: 4 meses de prisión que son suspendidos con la condición de que no delinca durante los próximos 2 años. n
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