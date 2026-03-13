Vendiendo fuera
Tecnología, piezas de automoción o queso de Ourense para el mundo
Seis pymes de la provincia venden ya en el exterior gracias al programa Galicia Avanza
Hay una pequeña empresa de quesos artesanos, Quesos Feijoo, de Celanova, que ya vende sus productos en el mercado gourmet francés. También firmas con sede en Allariz, como Algen Solutions, que ya están facilitando la transformación digital de empresas ubicadas en Estados Unidos, Alemania u Holanda; y otras con sede en O Carballiño que mejoran la calidad turística sostenible en empresas de México.
Son algunas de las seis empresas situadas en distintos concellos de la provincia cuyos productos o servicios han «volado» desde el rural a distintos puntos del mundo tras participar en el programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria —a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)— y el Parque Tecnolóxico de Galicia–Tecnópole, sociedad participada por la Xunta de Galicia.
Acaba de concluir la cuarta edición de este programa, en el que participaron 30 pequeñas y medianas empresas, pymes innovadoras y/o de base tecnológica de toda la comunidad. De ellas, seis son de Ourense, y el trabajo realizado «las ayudó a abrir su salida al exterior y consolidarse internacionalmente, entre las empresas que han dado el salto a la exportación», explican.
Durante los diez meses de duración del programa se trabajó en la salida al exterior de las pymes y en la consolidación internacional de las que ya tenían experiencia en este campo, abriéndoles nuevos mercados o accediendo a nuevos segmentos de clientes. También se les ayudó a mejorar su estrategia comercial internacional, avanzar en la protección de sus marcas y diseños industriales o intelectuales y detectar posibles colaboraciones con otras firmas.
Otra firma que se ha lanzado al exterior con este programa es Cova da Xabreira, una bodega ubicada en el ayuntamiento ourensano de Larouco, en el lugar de Seadur, que combina la elaboración artesanal de vinos con Denominación de Origen Valdeorras con experiencias enoturísticas vivenciales alrededor de una cueva tradicional rehabilitada que da nombre a la empresa.
Adventus Plus (San Cibrao das Viñas) lleva a Alemania, Austria y Suiza sus plásticos técnicos para la industria. Es una empresa especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de soluciones técnicas personalizadas para el sector industrial. Se está internacionalizando a través de dos líneas de producto: moldes por inyección y piezas técnicas fabricadas a medida.
También vuela fuera Resortes Galicia (San Cibrao das Viñas), con sus muelles para el sector industrial, de automoción o ferroviario en Europa, América y Asia. Situada en el polígono industrial de San Cibrao y con más de 50 años de experiencia, está especializada en el diseño y fabricación de muelles metálicos y piezas con aplicaciones en sectores tan diversos como automoción, minería, maquinaria agrícola, electrodomésticos, el sector ferroviario o aeronáutico.
