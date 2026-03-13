Seis meses de cárcel por pasear con una mujer a la que no podía acercarse

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense dictó conformidad contra un acusado de quebrantar una orden de alejamiento sobre su expareja, después de ir de paseo con ella, pese a no poder acercarse. El procesado reconoció los hechos y aceptó seis meses de prisión— frente a los 9 que solicitaba inicialmente Fiscalía— además del pago de una multa de 144 euros.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2024, cuando el acusado se acercó a su expareja en la ciudad y caminó junto a ella en dirección al campus universitario, pese a tener en vigor una prohibición judicial de comunicación y de aproximación a menos de 200 metros dictada en septiembre de ese mismo año por un delito previo de lesiones.