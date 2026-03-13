Quebrantamiento
Seis meses de cárcel por pasear con una mujer a la que no podía acercarse
Ourense
El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense dictó conformidad contra un acusado de quebrantar una orden de alejamiento sobre su expareja, después de ir de paseo con ella, pese a no poder acercarse. El procesado reconoció los hechos y aceptó seis meses de prisión— frente a los 9 que solicitaba inicialmente Fiscalía— además del pago de una multa de 144 euros.
Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2024, cuando el acusado se acercó a su expareja en la ciudad y caminó junto a ella en dirección al campus universitario, pese a tener en vigor una prohibición judicial de comunicación y de aproximación a menos de 200 metros dictada en septiembre de ese mismo año por un delito previo de lesiones.
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- Llevar droga en la funda del triángulo del coche es «insólitamente incompatible» con alegar consumo propio, afirman los jueces
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- Investigan si la alcaldesa del PP en Vilariño de Conso prevaricó por levantar reparos de facturas
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario