El pulpo de O Carballiño bailará por sevillanas: el concello estará en la Feria de Abril

El pulpo, la cachucha o la Semana Santa que tanto caracterizan a O Carballiño dejarán por un día la villa del Arenteiro para tomar rebujito y arrancarse por bulerías, pues el Concello ha anunciado que tendrán una caseta dedicada en la Feria de Sevilla de Abril.

La iniciativa es responsabilidad de la asociación cultural Lar Galego de Sevilla. Cada año eligen una localidad gallega que promocionar en uno de los eventos más multitudinarios de España (se estima que diariamente acoge unos 500.000 visitantes), y este año la agraciada ha sido la segunda localidad con más población de la provincia termal. «Estamos moi contentos e agradecidos de que nos escollesen», apunta Manuel Dacal, concelleiro de Turismo.

O Carballiño, protagonista en una caseta gallega

El Concello ultima estos días el envío de información y de las fotografías para decorar la caseta, en la que se podrán ver espacios emblemáticos, como el Parque Municipal o el Templo da Veracruz, además de las celebraciones más señaladas del calendario, como la Festa do Pulpo, la Festa da Cachucha o la Semana Santa. «É unha excelente oportunidade para dar a coñecer a nosa riqueza paisaxística, gastronómica e cultural ante as miles de persoas que acoden eses días ao recinto ferial», destaca el edil.

Tereza Johánková, secretaria del Lar Gallego de Sevilla, comparte la opinión de Dacal: «A nosa caseta sempre ten moito éxito, e son miles e miles as persoas que pasan e coñecen a localidade escollida». La entidad se decantó por la villa do Arenteiro en enero, después de la reunión de la directiva. «Temos unha socia que participa activamente no coro e nas clases de gaita e pandeireta e que está vinculada co Carballiño», explica. En el año 2025, el espacio estuvo dedicado a A Guarda; en 2024, a Ribadavia, y en 2023, a A Pobra do Caramiñal.

La colaboración co Lar Gallego no terminará con la Feria de Sevilla, ya que la entidad también participa en el Encuentro de Casas Regionales y Provinciales en Sevilla.