El Plan Director de Ourense llegó a 132 centros educativos y sensibilizó a más de 35.200 personas en 2025

La prevención del acoso escolar, los riesgos asociados a internet o las adicciones centraron buena parte de las actividades del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos en la provincia de Ourense, que durante 2025 alcanzó una cifra total de 35.251 participantes. Los números suponen un incremento del 2 % respecto al año anterior y consolidan la implantación de este programa de sensibilización que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colegios e institutos ourensanos.

Así lo trasladó el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, presentando el análisis de datos este jueves en la reunión de la comisión provincial del plan, celebrada en la Subdelegación del Gobierno. Allí se resaltó que el programa llegó el pasado año a 132 centros educativos de la provincia. De ellos, 95 pertenecen a la demarcación de la Guardia Civil y el resto a la de la Policía Nacional. Del total de participantes, 32.557 fueron alumnos y alumnas, mientras que 1.313 eran familiares y 1.381 docentes, con un aumento registrado «en los tres colectivos, lo que es una buena noticia porque las familias y el profesorado también deben participar en una mayor sensibilización para crear entre todos un futuro más seguro», sostuvo el subdelegado.

Las cifras no terminaron ahí. También hicieron saber que a lo largo de 2025 se desarrollaron 761 actividades, de las que 722 consistieron en conferencias impartidas por agentes en los propios centros. Las temáticas más solicitadas estuvieron relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías y la seguridad digital, con 183 charlas sobre TIC y ciberseguridad. Le siguieron las sesiones sobre acoso y ciberacoso escolar, con 164 intervenciones; las dedicadas a las adicciones con y sin sustancia —67—; la violencia sobre la mujer —63— y la seguridad vial, con 56 charlas.

Retos y actualidad

La reunión también sirvió para hacer balance del inicio del curso 2025-2026. En el primer trimestre solicitaron participar en el plan 70 centros educativos de la provincia, en los que ya se registraron 8.578 participantes: 8.067 estudiantes, 482 docentes y 29 familiares. En este periodo, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil impartieron 171 conferencias, de las que 57 trataron sobre TIC y ciberseguridad y otras 50 sobre acoso y ciberacoso escolar.

Durante el encuentro, el subdelegado del Gobierno puso en valor la implicación de los distintos servicios en la difusión de estas acciones preventivas en los centros de la provincia y subrayó el futuro a corto plazo del plan: «Uno de los retos actuales es incrementar la participación de las familias puesto que es esencial que los padres y las madres participen en estas conferencias para conocer los peligros a los que se enfrentan sus hijas e hijos».