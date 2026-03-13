Piden 8 meses de cárcel para un padre acusado de golpear a su hijo

El próximo 10 de julio el penal 2 de Ourense albergará un juicio contra un padre acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar por haber presuntamente golpeado a su hijo durante una riña. Ayer esta misma sala celebró la audiencia previa, pero al no llegar a un acuerdo de conformidad el acusado se defenderá en la vista oral en la que se enfrentará a ocho meses de prisión, petición que realiza el ministerio fiscal.

Según el escrito de acusación, el 24 de junio de 2024 el hombre, que se encontraba en la casa que compartía con su esposa y sus dos hijos, tuvo una disputa con su pareja. En ese contexto, « con ánimo de atentar contra la integridad física de su hijo menor» le golpeó en el cuello. n