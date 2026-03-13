Jácome dice que es ilegal subir en sillas con ruedas a las rampas mecánicas

Tres años después de la inauguración de las primera rampas mecánicas de la ciudad, las de Concordia, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha informado a través de sus redes, que una normativa estatal, prohibe utilizar las rampas mecánicas de la ciudad, que están repartidas ya por varios puntos, con cochecitos de bebés, sillas de ruedas de personas con problemas de movilidad, carritos y demás, algo que nadie prohibió hasta ahora.

Según el regidor, hay una normativa estatal que prohibe subirse a las rampas con elementos de ruedas. Es más, advierte que una de las rampas de A Carballeira «lleva unos días averiada por la silla de una usuaria, la cual fue grabada y deberá indemnizar». Es decir que la mujer, posiblemente con problemas de movilidad, debe pagar el arreglo.