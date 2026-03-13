Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obra pública

La futura residencia de A Gudiña acogerá 14 personas mayores

El proyecto, financiado entre Diputación y Xunta, tiene un valor de casi 900.000 euros

d. a.

Ourense

La futura residencia de A Gudiña contará con 14 plazas para personas mayores y cubrirá una carencia existente hasta ahora en el municipio y su entorno, al no disponer la zona de ningún centro de estas características. Las obras del Fogar Residencial avanzan con financiación conjunta de la Deputación de Ourense, la Xunta de Galicia y el Concello da Gudiña.

La aportación de la institución provincial asciende a 414.986,63 euros, dentro de una colaboración entre administraciones que, según se destacó durante una visita a los trabajos, permite impulsar nuevos servicios sociales en la provincia. En el recorrido participaron el presidente de la Diputación, Luis Menor; la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde, Néstor Ogando.

El proyecto se apoya en el reparto de funciones entre las tres administraciones. El Concello de A Gudiña aporta los terrenos y la infraestructura; la Xunta asume las competencias en materia social y el grueso de la inversión; y la Diputación cofinancia la actuación para facilitar su ejecución. Menor señaló que «estamos ante un exemplo claro de como se resolven problemas esenciais, como a atención ás persoas maiores, con feitos e coa cooperación entre administracións».

El presidente provincial afirmó además que sin esta fórmula de colaboración muchos ayuntamientos no podrían asumir la parte de financiación que les corresponde y subrayó que la de Ourense es la diputación que mantiene más convenios con el Ejecutivo autonómico para mejorar obras y servicios municipales.

Durante la visita, Menor enmarcó esta infraestructura en la estrategia contra la pérdida de población en una provincia marcada por la dispersión territorial y el envejecimiento. «Estamos nunha provincia envellecida e dispersa, pero tamén nunha provincia que está demostrando que se pode loitar contra a perda de poboación con iniciativas como esta», afirmó.

Según destacó, este tipo de equipamientos combina atención de proximidad y calidad para las personas mayores con la creación de empleo y la fijación de población. La provincia suma actuaciones de este ámbito en 16 concellos, con una inversión global próxima a 15 millones de euros.

TEMAS

