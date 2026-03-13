Otra foto para premio de Brais Lorenzo, colaborador de FARO

El fotoperiodista gallego y colaborador habitual de FARO Brais Lorenzo ha vuelto a recibir un reconocimiento a nivel nacional por su trabajo. En este caso se trata del Premio del Concurso de Fotoperiodismo Ciudad de Albacete Jesús Moreno, convocado por la Asociación de Periodistas de Albacete y patrocinado por el ayuntamiento local. El jurado decidió, por unanimidad, entregar el premio al ourensano por su fotografía «Cartas», tomada en Carballeda de Avia el 16 de agosto. La instantánea recoge un momento que Lorenzo define como «a normalidade na desgraza»: una partida de cartas en el exterior con un vivo fuego, que devastó más de 1.100 hectáreas entre dicho concello y el vecino de Beade, de fondo. El jurado valoró «la calidad técnica de la fotografía, destacando la simetría de la composición, que logra un perfecto equilibrio a la hora de mostrar lo que sucede en la lejanía y en la cercanía».