La escuela de pastores cubre el total de la matrícula: 25 estudiantes

La primera edición de la escuela de pastores ha cubierto la totalidad de sus plazas con la participación de 25 alumnos. La iniciativa, organizada a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) de la Consellería de Medio Rural en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), comenzó este jueves en Xinzo de Limia con el objetivo de formar a nuevos profesionales y favorecer el relevo generacional en el sector primario.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, participó en el acto de inicio junto al director de la Agacal, Martín Alemparte, en una iniciativa que también cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa y del Inorde. Durante su intervención, la conselleira destacó que el programa responde a la creciente demanda de personas interesadas en incorporarse al sector agroganadero y subrayó que «cuando hay gente con ganas de incorporarse al campo, hay futuro para el rural».

Los 25 participantes fueron seleccionados entre más de 40 personas interesadas en el programa y recibirán formación tanto teórica como práctica. El itinerario formativo incluye en primer lugar el Curso de Aptitud Empresarial Agraria en ganadería extensiva de ovino y caprino, con una duración de 250 horas impartidas por la Agacal, formación que permite obtener una titulación oficial habilitante para trabajar en explotaciones agrarias o emprender una actividad propia, además de facilitar el acceso a ayudas públicas para la incorporación al sector.

Las clases se desarrollarán entre los meses de marzo y julio en el Centro Agrogandeiro del Inorde en Xinzo de Limia. El programa abordará contenidos relacionados con la gestión de empresas agrarias, la planificación técnico-económica de explotaciones, el asociacionismo, la comercialización, la trazabilidad, la prevención de riesgos laborales o la sensibilización ambiental.

A esta formación se sumarán módulos específicos vinculados directamente a la actividad ganadera, como la agrotecnología, la producción de forrajes y la alimentación del ganado, así como el manejo y la producción de ganado en régimen extensivo. Además, gracias a la colaboración entre Ovica y la Fundación La Caixa, los alumnos completarán su aprendizaje con visitas técnicas, sesiones prácticas y estancias en explotaciones ganaderas.

«Se ofrece una formación útil, práctica y pegada a la realidad del sector», ensalzó Gómez, quien destacó además que «otro de los grandes valores de esta escuela es su equipo docente, integrado por profesores y profesionales con amplia experiencia en los diferentes ámbitos del sector. Desarrollan su actividad en las materias que imparten».

Todo lo aprendido durante el programa en la escuela— tanto teórico como práctico— concluirá con la elaboración de un proyecto propio de empresa agraria por parte de cada participante, que será presentado al finalizar el curso con el apoyo de un proceso de tutorización.